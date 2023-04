Si bien el anuncio formal se realizará el próximo lunes, el intendente Martín Llaryora confirmó que las elecciones municipales serán el 23 de julio. En el marco de esta noticia, el programa Alfil TV convocó al dirigente radical Marcelo Cossar.

El legislador de Juntos UCR sostuvo que “el cronograma electoral está raro”, pero que no es una novedad que el peronismo local modifiqué las reglas de juego sobre la marcha. “Lo hace cada cuatro años. En 2019 modificó el código electoral para las elecciones provinciales, esta vez lo hizo en la ciudad. No está bueno”, aseguró.

No obstante, se mostró optimista y dijo estar convencido de que su alianza no sólo cambiará el signo político en Córdoba el próximo 25 de junio, si no que el triunfo será total. “Vamos a ganar las tres elecciones: la municipal, la provincial y la nacional”, vaticinó y agregó: “El peronismo está viendo de cambiar el nombre, nosotros cómo vamos a gobernar desde diciembre”.

“El peronismo está muy preocupado, porque han apostado a que repitamos errores, que no los hemos repetido; han buscado dividirnos, no pudieron; han buscado captar recursos del PRO y de la UCR, tampoco han podido sumar nada. Ahora cambian el nombre a su fuerza, eso es señal de que las cosas no andan tan bien. Veo a Hacemos por Córdoba preocupados y con problemas”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

En cuanto a los candidatos, aclaró que si bien no es de su mismo partido, Horacio Rodríguez Larreta es su elegido para presidente. Mientras que para disputar el Palacio 6 de Julio, señaló que el nombre mejor posicionado es Rodrigo De Loredo. “Si no es él, vamos a tener que hacer una encuesta. Hay que medir, no hay que tenerle miedo, porque no hay tiempo para la interna, los que la piden son quienes creen que pueden romper a Juntos por el Cambio", expresó.

También se refirió al renunciamiento de de Alberto Fernández a buscar su reelección: “Es la única decisión atinada que ha tomado el presidente desde que asumió hasta la fecha. Ojalá esto sirva no para que se ordene el Frente de Todos, si no para que el país entre en una senda de calma”.