Con el regreso de los créditos hipotecarios UVA, la ilusión de la casa propia volvió a encenderse entre las familias. Sin embargo, ¿es una solución real para el acceso a la vivienda o es pura fantasía? Mientras tanto, como el DNU de Milei derogó la Ley de Alquileres y modificó artículos del Código Civil, los inquilinos deben enfrentarse a la realidad de pagar un alquiler cada vez más costoso.

Para analizar el tema, el programa Redacción Abierta convocó a María Julia Irazoqui, abogada y referente del colectivo de hipotecados UVA; Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba; Alejandro Hadrowa, presidente Colegio Profesional de Inmobiliarios; y vía Zoom, Victoria Postiguillo, directora de la Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados.

Según el sector inmobiliario, la vuelta de los créditos UVA para la compra de la primera vivienda, es una buena noticia que resultará en una alta demanda. Argumentan que frente a la imposibilidad de afrontar la cuota mensual que se ajusta por inflación, siempre existe la posibilidad de vender la adquisición.

Sin embargo, para los inquilinos es un argumento falaz. En ese sentido, Vittar sostuvo: “Ninguna de las personas que se endeudaron a 30 años, que son trabajadores a los que la cuota les duele, hace un análisis financiero de lo que puede ganarle a la propiedad, sacó el crédito porque quiere un techo para vivir”.

En ese sentido, señaló que es difícil disociar la situación del alquiler del acceso a la vivienda propia. “Hoy cada vez el alquiler impacta más en los gastos mensuales. Las familias se están endeudando en alimentos para pagar el alquiler. Entonces no se puede plantear el sueño de la casa propia como horizonte, cuando está costando llegar a fin de mes”.

Por su parte, Hadrowa dijo: “En estos cuatro meses, desde que cayó la Ley de Alquileres, aumentó la oferta a 480% de inmuebles que se volcaron al alquiler. Hoy estamos firmando contratos a precios más baratos que en diciembre”.

Tanto el representante de los inquilinos, como la abogada desmintieron ese dato y aseguraron que el precio inicial de un alquiler no bajó. Pero, el presidente del Colegio de Inmobiliarios, retrucó: “Antes la gente nos llamaba desesperada, en cambio hoy encuentran que alquilar. El mercado regula el valor, si el propietario le pone un precio que no lo vale no lo va a poder alquilar”.

“Hay departamentos disponibles en Nueva Córdoba pero las familias de clase media no buscan allí. El stock ha subido, pero los precios no han bajado en absoluto. Tanto la cuestión del inquilino como del propietario debe ser una política de Estado. Debe estar articulado, para que quienes alquilan puedan acceder en algún momento a un crédito para acceder a su vivienda sin que se les vaya la vida”, expresó Irazoqui.

“Uno de los miembros de una familia sale a trabajar solamente para pagar el alquiler.

Los inquilinos necesitan cada vez más plata o laburar más para poder tener un techo. Esa no es la solución para quien no tiene casa propia”, concluyó Vittar.