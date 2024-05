“Algunos opositores lo único que buscan es trabar nuestra gestión, no puede ser que no estén de acuerdo con ninguna medida”, expresó Miguel Siciliano y aseguró que “ve muy bien” la administración provincial de Martín Llaryora.

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba estuvo en el programa Alfil TV, tras la sesión fallida para tratar el proyecto del libertario Agustín Spaccesi para limitar los tratamientos sobre tablas en la Unicameral. La oposición no dio quórum y acusó al libertario de ser funcional al oficialismo.

“Hay un doble discurso de la oposición”, dijo.

En la emisión anterior de Alfil TV, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni criticó al gobierno de Martín Llaryora por falta de austeridad. Frente a esas declaraciones, Siciliano le respondió:

“Nuestra gestión tiene superávit fiscal, pese a que Nación no manda los fondos para el transporte, jubilaciones ni docentes”.

No obstante, reiteró que el oficialismo cordobés espera que al Gobierno Nacional “le vaya bien”.

“Nosotros fuimos claros en decir que con Córdoba no se puede meter. Por eso, gracias a la parada de nuestra provincia, por ejemplo frente a la quita de los subsidios al transporte, al corte del plan de obra pública, cuando quiso gravar un 15% más al sector productivo; gracias a esa pelea, la Ley Bases no tiene todo eso adentro. Entonces ahora, ¿por qué no lo vamos a acompañar?”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, indicó que espera que Milei se apoye en los gobernadores que quieren acompañarlo como Llaryora. Por otra parte, agregó: “Hasta ahora hemos visto un plan de ajuste, pero no apareció un plan productivo, ojalá que aparezca”.