La campaña electoral está en su tramo final y el candidato a legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano estuvo en el programa Con el diario del lunes, donde habló de las expectativas del oficialismo.

El actual Secretario de Gobierno Municipal no tiene dudas de que Martín Llaryora será el próximo gobernador de Córdoba, porque puede comprobar sus capacidades tanto con la gestión en Capital como en San Francisco.

“Cuando gobernás, tenés para mostrar lo que hiciste y ahí no hay relato. Llaryora no es lo que te cuenta que va a hacer bien si lo elegís, es lo que te muestra que ya hizo. No puede gestionar bien alguien que ya lo hizo mal”, sostuvo y aseguró que no es una indirecta para el candidato opositor Luis Juez, quien fuera intendente de la ciudad entre 2003 y 2007.

Además, dijo: “Llaryora va a continuar lo que viene haciendo Schiaretti y empezó José Manuel De la Sota, pero hay cambios que hacer. Martín es quien está más preparado, tiene más herramientas, mejor equipo, ahí corre con ventaja. Es la renovación con la experiencia”.

Un mes después de que los cordobeses vayan a las urnas a elegir gobernador, los capitalinos se enfrentan a los comicios municipales, el próximo 23 de julio. En ese marco, sostuvo que si Llaryora es electo, “Daniel Passerini debería ser el intendente para poder darle continuidad a la gestión actual”.

También se refirió a la posibilidad de que el presidente del PJ local se sume a Juntos por el Cambio a nivel nacional y señaló que no es cierto, que se trata de un error. “Lo que plantea Schiaretti es un frente de frentes, no solo con dirigentes de JxC, sino con dirigentes del peronismo K, les dice estemos juntos, hagamos una gran PASO para unirnos y sacar a Argentina adelante. Esto es lo que propone, lo que ya hicimos en Córdoba: Llaryora es del justicialismo y va con Myrian Prunotto de la UCR como vice”, explicó por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, concluyó: “Si nos unen más cosas de lo que nos separan, a quién le importa que un peronista y un radical estén juntos. Me gusta ser de un espacio político que prioriza los proyectos y las ideas por sobre la camiseta de los partidos”.