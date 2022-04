“Alguna vez Córdoba podría tener una gobernadora”, sostuvo Natalia De la Sota, sin afirmar ni negar que ella lo pretende. La diputada nacional del bloque Córdoba Federal estuvo en un nuevo programa de Voz y Voto donde aclaró que su espacio aún no definió candidaturas y que varios compañeros tienen intenciones de emprender esa carrera.

“Yo quiero cuidar y defender a Córdoba. Pienso en mi papá José Manuel De la Sota y quiero proteger todo lo que se ha logrado en estos años. Estoy recorriendo la provincia y me veo jugando porque quiero ser parte, somos un equipo”, expresó.

También, de cara a las elecciones 2023, se refirió a los encuentros de Juan Schiaretti con representantes de otros partidos.

“El dialogo del gobernador con otras fuerzas es positivo, no nos debería asombrar, sino que debería ser lo normal que dirigentes dialoguen, pero bueno no es lo que sucede en este contexto de grietas y extremos tan profundos”, opinó la diputada.

RETENCIONES

Uno de las banderas de Hacemos por Córdoba a nivel nacional es el propuesta de quitar gradualmente las retenciones al campo. “Es un proyecto responsable, sensato. No es eliminarlas de un momento a otro y desfinanciar al Estado. Ahora hay que ver si el resto de las fuerzas quieren esto y acompañan para que se discuta”, indicó.

Sobre la iniciativa aclaró que están abiertos a recibir sugerencias de cambio o hacerle retoques. “No estamos cerrados a que el proyecto se tiene que aprobar así como está, queremos que se dé el debate”, explicó De la Sota.

CORTE Y CONSEJO

“Es increíble que no podamos consensuar en una Ley para la conformación del Consejo de la Magistratura, ni avanzar en el fallo de la Corte Suprema, ni siquiera en la designación de los representantes”, dijo por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta del Frente de Todos de reformar la Corte Suprema es “más un anuncio que un proyecto serio”.

Por eso, la diputada del bloque Córdoba Federal insistió: “No hay cambio posible si no logramos ponernos de acuerdo, son temas que requieren de grandes consensos, porque son modificaciones en instituciones muy importantes. Si no cambiamos la mentalidad no hay ninguna posibilidad, tenemos que sobrevolar esta grieta cruel que nos ha deteriorado y nos ha roto como sociedad”.