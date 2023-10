En la agenda de la campaña electoral rumbo a las generales, los medios públicos fueron cuestionados por algunos candidatos, en particular Javier Milei, quien promete cerrarlos a todos.

“Vemos con preocupación estos pronunciamientos de la oposición. Son discursos que no sólo van contra los medios públicos, sino contra lo público en general y el rol del Estado como partícipe de nuestra vida cotidiana”, expresó Rosaura Audi. La subsecretaria de Medios Públicos de la Nación estuvo en Córdoba y el programa Redacción Abierta aprovechó la oportunidad para invitarla al estudio para reflexionar sobre la importancia de fortalecerlos.

Reconoció que a veces este tipo de declaraciones calan en la sociedad porque hay muchas preocupaciones en la vida diaria y hablar de medios públicos resulta lejano, cuando las necesidades básicas quizá no están satisfechas.

“Sin embargo, es real que son los medios públicos los que van a buscar las historias de cada ciudadano y brindarán los servicios necesarios”, sostuvo por la pantalla de Canal 10, la señal universitaria de Córdoba, es decir un medio público.

Cabe recordar que bajo la órbita del Estado Nacional están: la agencia de noticias Télam; RTA, que aloja a la Televisión Pública y a Radio Nacional, más las 48 emisoras distribuidas en todo el país, la de Buenos Aires y las tres FM; y el servicio exterior de radio. Además, el universo se completa con la empresa de contenidos públicos donde entran Paka Paka, Encuentro, DeporTV, TecTV (depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología) y Cine.Ar (depende del INCAA); Y la Televisión Digital Abierta (TDA).

“Todo este sistema permite que quien no tiene recursos para pagar un cable puedan acceder a contenidos, como el partido de la Selección que se verá este martes. Sino la información y los contenidos los decide el mercado”, aclaró la funcionaria.

En ese sentido, agregó: “Sin medios públicos no hay comunicación democrática, pues garantizan no sólo contenidos de calidad e información que no están marcados por el mercado, porque hablamos del bien común, de un servicio público. También garantizan la distribución de esos contenidos”.