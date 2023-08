El programa Con el diario del lunes hizo el ejercicio de imaginar una cárcel que en una semana recibió a cien chicos de entre 12 y 17 años. El número y la edad surge de los datos relevados tras los detenidos en los robos pirañas y en banda de la última semana. La imagen es preocupante y por eso, invitó al Juez de Control, Menores y Faltas de Carlos Paz, Daniel Strasorier, quien tuvo a su cargo el violento ataque en masa a un comercio en la localidad.

Del hecho, que ocurrió en la madrugada del miércoles y perjudicó a un kiosco de “la villa”, participaron cinco menores, de los cuales dos eran punibles, fueron detenidos y alojados en el Complejo Esperanza.

Según el Juez, hay dos fenómenos que atraviesan las infancias y adolescencias que delinquen. “Por un lado, la pobreza, la marginalidad, la exclusión, no tener una salida, las escasas posibilidades de convertirse en un sujeto productivo, hace que ese estado de decepción lo lleve a infringir la Ley Penal”, explicó.

Sin embargo, para Strasorier ninguna de estas razones motivó los supuestos saqueos de la semana anterior. “Esta situación es diferente, tengo razonables sospechas de que no fue espontáneo, de que fue organizado, incentivados por la crisis social.

En estos casos, me represento instigadores y autores mediatos en los hechos, porque los adolescentes no cometen estos delitos con estas características. Se han visto robos pirañas, pero no con tanta violencia como el que está en cuestión de Carlos Paz”, expresó por la pantalla de Canal 10.

No obstante, si bien cada vez más menores están involucrados en hechos delictivos, sostuvo que la solución no está en bajar la edad de imputabilidad.

“No resuelve este problema, sino que lo agudiza, es un disparate. Además, todos los tratados internacionales a los que suscribió Argentina y las recomendaciones de la ONU van en otra dirección, en el sentido de la justicia restaurativa, la reivindicación del modelo socioeducativo para la recuperación del joven”, señaló.