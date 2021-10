El tema central del programa Redacción Abierta de este jueves fue la situación de las cárceles en la provincia de Córdoba. Luego de la tensa situación que se vivió el lunes pasado, se conocieron además algunos videos donde se ve un dudoso trato a los internos de la UCA.

En las imágenes se puede ver a los detenidos atados, luego de haber sido golpeados. Frente a esto, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia emitieron un comunicado donde explicaron esas situaciones.

"Se ha extraviado una memoria que contiene videos con procedimientos que realiza el Servicio Penitenciario ante una situación especial y extrema y de manera excepcional cuando, tal como lo establece el artículo 75 de la Ley 24660, por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no encontrarse éste en servicio, métodos de seguridad hubieran fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento", indica el texto.

"En este caso el director o quien lo reemplace, dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al juez de ejecución o juez competente y a la autoridad penitenciaria superior. En este caso se dio oportunamente intervención al Fiscal de turno por el extravío de la memoria que ocurrió en el año 2019", continúa el comunicado.