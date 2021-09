Horas de tensión se viven desde anoche en el Establecimiento Penitenciario 9, la Unidad de Contención del Aprehendido que funciona detrás del Hospital Misericordia de Córdoba.

La muerte de un interno de 34 años que estaba herido y no habría sido atendido, generó bronca y malestar entre los internos del Pabellón Amarillo, que reaccionaron protestando desde la madrugada. Como respuesta, la guardia del Servicio Penitenciario los habría reprimido con “gomazos”, según denuncian a www.cba24n.com.ar. Todavía no hay información oficial.

Desde este mediodía, familiares de los detenidos rodean el perímetro de la cárcel, a la espera de información oficial. Entre ellos, se encuentran la hermana y la pareja de Maximiliano Miranda, de 34 años, quien murió este mediodía en el interior del pabellón, “sin atención médica”, según denuncian.

Miranda tenía herida de arma de fuego recibidas el martes. Fue atendido en un hospital antes de ser detenido el viernes, en su casa de barrio Liceo.

“Hoy a las 11 me llamaron los presos que estaban con él para decirme que no estaba bien. Y que la Policía no quería bajar para atenderlo ”, contó a www.cba24n Yesica, la pareja de Miranda. "Estaba con tratamiento: yo le traje los remedios que necesitan, pero no se los dieron", dijo.

Yesica contó que recibió la información de la muerte de “un abogado”. “Nadie de la cárcel me llamó”, dijo.

Su hermana, Daniela Miranda, ratificó la versión: Hicieron abandono de persona. Lo hicieron morir como un perro ”, dijo.

Este medio consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el organismo que tiene una carga las penitenciarias provinciales, pero aún no tenían explicaciones oficiales.