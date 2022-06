El 7 de junio se celebró el Día del Periodista, una efemérides que invita a reflexionar sobre el ejercicio de la profesión. Para ello, el programa Redacción Abierta convocó a Andrés Oliva, periodista de los SRT, Gabriela Weller, periodista y editora de género SRT, Francisco Panero, periodista de La Voz, Graciela Pedraza, ex periodista de La Voz, y vía Zoom, se sumó el investigador Martín Becerra.

¿Hacía dónde va el periodismo? Con esta pregunta se abrió el debate y los invitados se mostraron tanto optimistas como pesimistas sobre el futuro del oficio.

Weller se negó a tener una postura negativa “porque la fotografía no mató a la pintura ni la televisión al cine, no creo que el periodismo sea reemplazado por los buscadores. La profesión periodística resiste, no todo es la porquería que se pretende decir por ahí”.

“Ni muy muy, ni tan tan”, dijo Oliva y continuó: “No tengo una mirada apocalíptica de que todo lo que se viene será desastrosa, ni tampoco ingenua de que todo será color de rosa, tampoco de que con internet y las redes sociales hubo una ampliación de la democracia. Sin dudas, la palabra está accesible a más personas, en comparación a otras décadas cuando los periodistas eramos los mediadores entre la realidad y la ciudadanía”.

Por otra parte, todos los entrevistados coincidieron en que las condiciones económicas actuales de los periodistas van en detrimento del ejercicio profesional. Recientemente un estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) reveló que el 50% de los trabajadores de prensa vive sobre la línea de pobreza.

Pedraza, quien fue la primera mujer en la redacción de La Voz del Interior, contó: “Cuando ingresé en los 80, ninguno de mis compañeros tenía ni dos ni tres empleos, como sucede ahora”.

“Las condiciones de producción influyen en los mensajes que emitimos, el salario de los periodistas influye en su quehacer. Cuando hay buenas condiciones laborales y recursos se puede desarrollar la profesión como queremos”, expresó la editora de género de la UNC.

En ese sentido, Panero señaló que en la actualidad un periodista ya no sólo se dedica a desarrollar una noticia.

“Hemos pasado de la máquina de escribir a subir nosotros mismos las notas a la web. Tenemos que cumplir con otras funciones, como hacer la foto, corregir nuestros propios textos, cargar el contenido. De esta manera, demorás más tiempo y en vez de escribir tres artículos, es uno por día, con suerte”, explicó quien se definió apocalíptico en cuánto a la situación laboral y salarial.

La periodista jubilada coincidió con su colega: “La multiplicidad de tareas hace que se pierda un núcleo dentro de la profesión, que es la investigación, algo que ya es imposible de realizar. Si tenés que desarrollar varias funciones, implica que no puede hacer la principal. El rol del periodista es no desconectarse de la realidad, del tiempo y la sociedad en que vive”.

“Las prácticas comunes de hace pocas décadas, como la verificación de datos, el chequeo de fuentes diversas y salir a la calle, hoy son poco practicadas por el periodismo de los medios comerciales más importantes, que reemplazan esas practicas por un estilo faccioso, parcial, de condena moral y de editorialización manifiesta”, señaló Becerra.

A través de una videollamada, el investigador y Doctor en Ciencias de la Información se explayó en su análisis: “Ese estilo expulsa a las audiencias más interesadas en saber qué ocurrió y que quiere noticias. Y, al mismo tiempo, audiencias más polarizadas y acostumbradas a esos contenidos piden más radicalización, exigen la confirmación o refuerzo de sus propios prejuicios. Quienes ejercen el periodismo conforme a valores y prácticas profesionales la tienen cada vez más difícil”.

En ese sentido Weller afirmó: “La llave para hacer un periodismo mas riguroso es hacerlo con fuentes diversas”.

“El periodismo es una pasión por saber la verdad, el periodista no puede hablar solo de su postura, tiene que buscar las condiciones que han generado un determinado hecho. El protagonismo de periodistas que tienen su verdad como única es indignante”, concluyó Pedraza.

ENTRE LA CALLE E INTERNET

“El desafío del periodismo es intentar sostener producciones de calidad en un contexto donde los medios de comunicación tienen una merma importante de ingresos, donde el sistema de medios acusa el impacto de lo digital, donde la confianza ciudadana en los medios decae y, simultáneamente, donde el ejercicio del periodismo se ha precarizado”, sostuvo Becerra por la pantalla de Canal 10.

Para Oliva Internet y las redes sociales permitieron una conexión más directa con las audiencias. “Antes preconcebíamos qué le interesaba a la gente y construíamos la agenda con aquello que el poder concentrado y los medios consideraban. Ahora, la agenda se arma con lo que aparece en las redes, como el perro Coco y no lo que propone el presidente, por ejemplo”, afirmó el periodista de los SRT.

“Las plataformas digitales son antagonistas o un espacio separado de al institucionalidad mediática tradicional, pero al mismo tiempo, los medios tradicionales son animadores de los flujos de contenido que consultamos y que organizan la conversación publica en las redes sociales. Los medios son causa y consecuencias, son producto de un estado de ánimo y conciencia que tiene la sociedad”, afirmó Becerra desde Buenos Aires.

Al respecto Weller expresó: “Tenemos la capacidad y formación suficiente para distinguir entre lo novedoso o curioso y lo que consideramos de interés publico. Entonces, si el periodismo no mejora, tarde o temprano la gente va a dejar de confiar en esta profesión”.

Mientras que Oliva agregó: “Cómo la gente va a confiar en nosotros si nos comportamos peor que un usuario de redes sociales. Nos sumergimos en el barro de las plataformas sin tratar de diferenciarnos, sabiendo que tenemos otra responsabilidad, como la rigurosidad y el chequeo de fuentes”.

Además, según la editora de género de los SRT, no hay que perder de vista que cerca del 50% de la sociedad tiene acceso a Internet y sus plataformas. En la misma sintonía, Becerra indicó: “Es una vacante tener un mapeo de las sociedad en tanto audiencias, porque las encuestas online sobrerepresentan los consumos de las clases medias y altas de sectores urbanos”.

MIRADA DE MUJER

Weller citó a un informe de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), una organización vinculada a las grandes empresas mediáticas, para dar cuenta del lugar de las mujeres en el sistema de medios. “Sólo el 14% de cargos jerárquicos están ocupados por mujeres y no llega al 30% como fuentes consultadas, encima de ese número, la mayoría es por ser testigos oculares, es decir que estaban en el lugar del hecho", comentó la periodista.