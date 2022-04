Desde que entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres, en julio de 2020, ninguna de las partes involucradas quedaron conformes. Tanto inquilinos, como propietarios y corredores inmobiliarios aseguran que las modificaciones introducidas por la legislación actual, los perjudica.

Para debatir el tema, el programa Con el diario de lunes invitó a Maximiliano Vittar, presidente de la Asociación de Inquilinos, y a Jorge Cena, del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba.

"La nueva ley se aplicó de manera inoportuna, en un momento critico del país, estando en pandemia. Ya veíamos que no iba a prosperar porque trabajó sobre puntos que generaron incertidumbre en el sector”, señaló Cena. Entonces, aclaró que el sector que representa rechaza el plazo de locación de tres años, porque “es demasiado" y el índice de actualización anual de alquileres “que vino a terminar de liquidar el mercado inmobiliario”.

Por su parte, Vittar señaló que la realidad de los inquilinos no ha mejorado, pero que es un panorama que se repite hace décadas, desde la última Dictadura Militar. “Con la nueva Ley empeora la situación porque no se la respeta, algo tan simple como que a los impuestos los pague el propietario no lo podemos hacer cumplir", sostuvo.

Además de insistir que el tiempo de contrato y el porcentaje de actualización son los dos puntos más polémicos de la Ley 27551, Cena consideró que el posible impuesto a la vivienda vacía o otorgar beneficios fiscales a los locadores, “de ninguna manera beneficia al sector inmobiliario y no prosperarán. “Con esta ley se logró que haya menos propiedades en alquiler, que haya menos inversión en el mercado inmobiliario y que los dólares migren hacia el exterior. Esta ley fue pareja para todos, perjudicó a propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios”.

En cambio, para el representante de los inquilinos hay que sincerar la discusión: "Hoy lo que mas preocupa es que aparentemente la solución a todos los problemas es que se modifique el plazo mínimo de contrato y el índice de actualización. Como si a partir de modificarse esos dos puntos nosotros vayamos a alquilar de manera justa, el mercado inmobiliario bajará los precio y aparecerán las viviendas disponibles, eso no ocurrió antes”.

Por eso, Vittar se preguntó por la pantalla de Canal 10 “¿Qué buscamos con esta regulación? ¿Nos preocupa al rentabilidad del propietario o que una familia se puede quedar en la calle”, y su respuesta fue que el Estado debe controlar y cuidar al más débil de la relación contractual.