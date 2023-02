Soledad Laciar dijo este lunes que en la provincia de Córdoba falta educación, salud y seguridad. Además, planteó que la sentencia del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas va a ser el comienzo de su lucha.

“Lo que buscábamos lamentablemente no ocurrió a pesar de declaraciones fuertísimas del ex ministro de Seguridad y de la jefa de Policía”, expresó en diálogo con el programa “Con el diario del lunes” que se emite por Canal 10.

“A mí no me van a decir que hubo violencia institucional y que fue culpa de 13 policías”.

Recordó que su lucha es para que el Gobierno, sea cual sea, “haga algo con la seguridad en Córdoba”. Y remarcó que otras dos prioridades sobre las que se debe trabajar son la educación y la salud.

Por otro lado, al ser consultada por las ausencias de jurados populares el miércoles pasado, señaló que “la nulidad del juicio no le sirve a nadie” y confía en que habrá sentencia pronto.

Y expresó: “Mi hijo no va a ser un número más. No voy a permitir que sea una estadística para el gobierno, para ver si miden o no miden”.