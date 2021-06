Conversatorio en la UNC sobre judicialización del reclamo estudiantil

En el marco del ciclo de conversatorios contra la judicialización de la protesta estudiantil, el jueves 1º de julio, a las 18 hs, en vivo por el canal de YouTube de la FFyH: https://www.youtube.com/comunicacionfilo se realizará el segundo encuentro, titulado: “Criminalización de la protesta y vulneración de la democracia universitaria”.

La actividad es convocada por el Consejo Directivo y el Programa de DD.HH. de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que ya se pronunciaron varias veces sobre el proceso judicial que se lleva adelante contra 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, seis de ellos de esta unidad académica, por la ocupación del Pabellón Argentina en las jornadas de protesta por la educación pública en septiembre de 2018.

En el panel participarán Rosario Badano (Red Interuniversitaria de Derechos Humanos – CIN), María Pía López (socióloga y escritora UBA/UNGS), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Ana Mohaded (Decana de la Facultad de Artes – UNC). Estará coordinado por César Marchesino (Programa de Derechos Humanos – FFyH) y María Martinez (SAE-FFyH).

Estos encuentros ya tienen un primer antecedente que fue el primer conversatorio que se tituló «La toma del Pabellón Argentina, el proceso judicial hoy”, y se realizó el miércoles 5 de mayo con la participación de la Decana Dezzutto, el abogado militante de Derechos Humanos, Carlos Orzacoa, estudiantes procesados/as y Francisca Mattoni, en representación de la Secretaría General de la FUC.

Este ciclo comprende una serie de actividades para abordar la situación de los 27 estudiantes de la UNC que están procesados por la Justicia Federal a raíz de la toma pacífica del Rectorado en 2018, llevada a cabo en el marco de un proceso de lucha en defensa de la educación pública frente a los recortes presupuestarios realizados por el entonces gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, y en nota con Canal U, la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades Flavia Dezzutto señaló que “penalizar una acción política además de lo que supone conceptualmente y socialmente, supone abrir un abanico de consecuencias y de efectos que por un lado afecta de manera directa a las personas que eventualmente puden resultar condenadas por esta situación, en su vida académica, por ejemplo la posibilidad de presentarse a concursos en cualquier ámbito de su vida laboral y en sociedad, un efecto directo sobre las personas específicas, pero además tiene efecto sobre las comunidades involucradas.”

Asimismo Dezzutto destacó que “Yo era Vicedecana en ese momento y el Pabellón Argentina no fue el único lugar tomado, también tomaron otras dependencias, por ejemplo casa verde que es uno de los edificios que utiliza nuestra facultad, y allí los estudiantes estuvieron casi el mismo tiempo que se tomó el Argentina y de esas acciones no se derivó ninguna denuncia penal, entonces hay una pregunta que es por qué los estudiantes que tomaron el Pabellón son sometidos a juicio...? También hay que decir que cuando el Pabellón se entregó, el señor Vicerrector y otros funcionarios suscribieron un acta diciendo que el Pabellón había sido entregado en buenas condiciones punto uno, punto dos: si el tema fue el tiempo que duró la toma, en otras dependencias duró casi lo mismo y en otras universidades nacionales hasta un poco más, y la judicialización se dio acá y en Río Negro. Las preguntas son por los efectos, pero también por las causas”, dijo la Decana para agregar finalmente que “dado que no hay proporción entre someter a alguien a un proceso penal en función de una acción de protesta y la situación como tal vivida dado que no hay proporción porque no es que se demolió el Pabellón Argentina, lo que deriva en preguntarse qué estaba pasando en el país en ese momento, un movimiento social estudiantil y docente y no docente enorme y no tiene que ver con un grupo de personas que un buen día se levantaron y tomaron el Pabellón, sino que esto hay que insertarlo en un contexto, en un proceso, y así como en el Consejo Superior Yo misma suscribí la declaración de Octubre del 2018 donde se dijo que los conflictos en la universidad se resuelven de modo democrático y la ratificamos a esa resolución en estas semanas, sin represión, sin acciones cohercitivas, a mi me parece que si la toma aconteció en un edificio que pertenece a la universidad, y que específicamente es utilizado por la administración central, entonces de la misma manera se debe reconocer como un derecho democrático a la protesta, la toma que los y las estudiantes efectuaron.”

“Entonces me parece que es una cuestión de coherencia de nuestras declaraciones y acciones y de cara a lo que está aconteciendo en el poder judicial, evaluar esta situación señalando por un lado, la necesidad de un desprocesamiento, que hoy parece no ser posible viendo cómo ha avanzado el proceso, pero entonces ahora la necesidad de una absolución”, concluyó Dezzutto.