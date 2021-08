La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) celebrará sus elecciones de decanos, consejeros y consiliarios entre el 18 y el 22 de octubre de 2021 según se determinó luego de la sesión extraordinaria virtual del Consejo Superior. Asimismo se confirmó que estudiantes y graduados podrán optar por la modalidad postal.

Mientras tanto, quedó descartada la posibilidad de aplicar el voto electrónico o la votación virtual.

En declaraciones a Canal U, el Ingeniero Roberto Terzariol, Secretario General de la UNC, adelanto algunos detalles para tener en cuenta y explicó que “este año, después de un año de prórroga que hemos tenido en el 2020 por la pandemia, vamos a tener las elecciones que van a provocar el cambio de las autoridades unipersonales las quince facultades, además de los consejos directivos y de los conciliarios del Consejo Superior.”

¿Quiénes y cómo se vota por correo?

Deberán registrarse hasta el 24 de agosto mediante un formulario electrónico que estará disponible en el sistema de usuarios UNC (MiUNC), se informó oficialmente. Luego, cada elector/ recibirá todo lo necesario para votar.

El Ingeniero Terzariol explicó que “especialmente en aquellos claustros más masivos y que no tienen necesariamente residencia en la ciudad de Córdoba, para todos aquellos que residan fuera de la ciudad capital, vamos a permitir el voto postal, para lo cual deberán inscribirse en una página en la universidad fijando su domicilio, y de esa manera enviaremos el voto que podrán emitir entre el 11 y el 15 de octubre, previo a la elección presencial. Así cada persona va a recibir por correo un sobre de mayor tamaño dentro del cual habrá dos sobres más pequeños, uno que dice la facultad a la cual va dirigido y otro que está totalmente en blanco, va a tener también las boletas únicas para votar y un instructivo. A su voto lo incluye en el sobre que no tienen ninguna indentificación, ese sobre con los votos entra dentro del otro sobre que sí tiene identificación y es donde se colocan los papeles para demostrar y garantizar la identidad de quien vota y ese sobre es el que se envía por correo, se lo lleva hasta la estafeta de modo tal que el correo lo traiga hasta la ciudad universitaria y acá nosotros lo vamos a escrutarlos junto con todos los otros votos que se van a emitir presencialmente.”

Se vota con boleta única

Terzariol confirmó además que “los comicios se realizarán con el sistema de boleta única y bajo protocolos sanitarios que deberán ser autorizados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba.”

“La Universalidad Nacional de Córdoba tiene boleta única de sufragio por lo tanto no tenemos una boleta sábana, como tienen otras elecciones como las nacionales, y en las universitarias se van a poder votar: autoridades unipersonales, decano y vicedecano, que van en una boleta y luego en otra boleta separada van a ir todas las otras autoridades colegiadas como son consejeros y consejeras de facultades”, especificó Terzariol quien aclaró que “la obligatoriedad de votar es para todos, pero porsupuesto están eximidos aquellos que tengan comorbilidades o riesgo por la pandemia, yo espero que estemos todos vacunados para esa fecha, los que a lo mejor no estén vacunados para esa fecha o que tengan síntomas en esos días para no venir y contagiar a otros.

Cronograma y modalidad de votación

“Convocamos a toda la comunidad universitaria a votar entre el 18 y el 22 de Octubre en forma presencial pero, para garantizar la universalidad del voto”, dijo el Secretario Terzariol.

“En la modalidad presencial la votación se extenderá a lo largo de una semana y no un solo día como era habitual. “Durante cinco días van a votar los estudiantes, durante tres días van a poder votar los egresados y durante dos días van a poder votar docentes y no docentes”.

En detalle explicó el Secretario General “los estudiantes podrán votar presencialmente durante cinco días, del 18 al 22, durante tres días van a poder votar egresados y egresadas y durante dos días van a votar docentes y no docentes. De este modo lo que queremos es facilitar por un lado la participación de todos ellos pero además de eso distanciarlos en el tiempo y cantidad, de modo tal de cumplir con los protocolos dado que todavía estamos en la pandemia de Covid. Hemos incrementado el número de mesas, para que no haya aglomeramiento, es decir no hay mucha gente que se sume en una sola mesa, por lo que en vez de 500 electores vamos a poner 300 electores por mesa, de ese modo vamos a lograr de que haya un distanciamiento social entre ellos, que puedan participar todos los que lo quieran hacer, salvo aquellos que tengan síntomas de Covid y demás que deberán excusarse y no podrán participar. Además vamos a cumplir por todos los protocolos que fijan las respectivas cámaras electorales para las elecciones de todo el país.”