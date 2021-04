La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba dictará desde el 5 de Mayo, el ciclo anual “Relaciones del poder, el derecho, la jurisprudencia y factores de presión” que será dirigido por el reconocido profesor de la UNC y abogado del fuero local, Miguel Ortiz Pellegrini.

El ciclo destinado a abogados y egresados de carreras afines, tiene como coordinadora a Norma Adriana Lencina y cuenta como disertantes a Ortiz Pellegrini, Elvio Raúl Zanotti, Hugo Antolín Almirón y Francisco Guillermo Panero.

El Director del Posgrado y quien dirigirá el ciclo anual, Miguel Ortiz Pellegrini, le contó a Canal U que “este es el segundo posgrado que estamos dando y esta vez a partir de Mayo, el día 5, comienza en la Facultad de Derecho este segundo ciclo que tiene una serie de innovaciones porque hemos invitado a un importante periodista de la materia el señor Francisco Panero y también un fiscal de prestigio como es el Dr. Almirón, fiscal del crimen de la cámara octava, y precisamente para analizar las relaciones entre el poder y el derecho. Yo sostengo que un estudio completo para un abogado debiera ser siempre el derecho unido al poder porque ya se conoce que en esto hay una enorme influencia en los fallos de los tribunales. Así es que sobre la base del primer curso, vamos a desarrollar con análisis de jurisprudencia con los casos de Lula (ex Presidente de Brasil) o Boudou (ex Vicepresidente Argentino) que me parece que son de alguna manera leading case para discutir de forma académica cómo fue la influencia del poder sobre el derecho o el derecho sobre el poder.”

Serán casos emblemáticos seguramente los que se tratarán además de lo que siempre se dice sobre la independencia de poderes en las democracias, el ejecutivo por un lado, el judicial por otro y el legislativo por otra lado aunque no siempre es tan así, le planteamos a Ortíz Pellegrini, quien señalo que “en la realidad funcionan grupos de presión por eso uno de los puntos del curso es hablar sobre partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, instituciones, incluso la prensa, pues la influencia de la prensa es a mi criterio, muy importante. Fíjese que la prensa recorre desde el comienzo, a veces la gente recurre a la prensa para que algo se investigue con mayor celeridad y otras veces influye enormemente en el desarrollo del juicio, ya que no es lo mismo un juicio que se desarrolla a puertas cerradas en la sala de audiencias, que un juicio que tiene el interés del periodismo y tiene notas en televisión, en radio, en los diarios, etc., lo que tiene consecuencias disímiles y es lo que pretendemos estudiar.”

Al ser consultados sobre los casos en los que hay fallos novedosos y se habla de sentar jurisprudencia, la influencia del poder político sobre el poder judicial, siembra jurisprudencia, se puede tener en cuenta o simplemente son presiones que se van dando y frente a las cuales hay que actuar, el Dr. Ortiz Pellegrini explicó que “las influencias actuales que puede haber son influencias que no se reflejan materialmente, finalmente la jurisprudencia es la sentencia del tribunal. Lo que tenemos que analizar según mi criterios es si esa sentencia en el contexto en que se dicta puede haber tenido a no alguna influencia genérica de un grupo de presión, gobierno, etc., incluso piqueteros, hay en tribunales manifestaciones continuas con gente que reclama y todo esto son formas de presión. Entonces la idea es ver si eso funciona realmente como una presión para los jueces y este es el motivo del estudio que pretendemos.”

Al mencionarle como ejemplo de análisis el caso del acuartelamiento policial de 2013 en Córdoba, el profesor de la UNC y abogado nos mencionó que “en ese caso puntual que me tuvo como partícipe hubo una influencia enorme en el principio, se echó gente, se actuó con arbitrariedad, no así en la sentencia posterior de la cámara doce que a mi criterio fue una sentencia razonable de un tribunal que actúo conforme a derecho, nosotros discrepamos con algunas conclusiones, pero fíjese que este juicio empezó con la pretensión de que los policías habían extorsionado, habían hecho peculado y terminó con una omisión de los deberes de funcionarios públicos, con una sentencia de tipo simbólica de seis meses condicional. Acá se fue disolviendo en el proceso y en el juicio sin perjuicio de que nosotros hemos hecho un recurso ante la Corte que se encuentra en trámite.”

Programa del Posgrado

El programa de este curso de posgrado está dividido en los siguientes seis módulos:

- Poder y derecho: a) El Poder. Características y fuentes. La violencia. La legitimidad. El discurso del poder. b) El Derecho. La ambigüedad del derecho. El estado de excepción. Fundación y legitimidad del Estado y derecho en la modernidad. La libertad, el poder y el derecho.

- El proceso histórico general de occidente: La Edad Moderna. La Constitución y el estado de derecho. Siglo XX. El Estado en la era global. La incertidumbre del futuro.

- El control del poder: El control del poder ejercido desde el derecho. Constitución, democracia y crisis. La vida de la Constitución.

Nuestro proceso histórico: La España del “descubrimiento” de América. El poder y la estructura policial colonial. La construcción del Estado Nacional. La Confederación Argentina. La cuestión de la suma del poder público. El Poder Nacional. La Constitución Nacional. Las cuestiones entre la Confederación Argentina y el estado de Buenos Aires. La nueva dominación. La consolidación definitiva.

El Poder Judicial: Significado y poder de la jurisprudencia: El concepto y rol del derecho desde la jurisprudencia.

Sociedad, grupos de interés y factores de presión. Partidos políticos. Organizaciones sociales. Organizaciones sindicales. La Iglesia y los cultos. Su influencia. Los medios de comunicación. Los hechos históricos y su relato. El discurso mediático. Su influencia. Los medios de comunicación y el poder. El control de los medios.

Tras completar estos seis módulos, los asistentes realizarán un trabajo final y se otorgarán certificados de asistencia o aprobación.

Informes e inscripciones:

Quienes deseen inscribirse deben pagar un arancel que se abona exclusivamente por transferencia bancaria. Los docentes y adscriptos a la Facultad de Derecho abonarán 1.400 pesos y siete cuotas mensuales de 700 pesos. Los graduados no comprendidos entre los anteriores, pagarán 1.400 pesos y siete cuotas mensuales de 1.400 pesos.

A su vez, quienes se inscriben deben presentar fotocopia del DNI, fotocopia del título de grado (si es de la UNC, simple juramentada; si es de otra universidad, certificada por la entidad que lo expide). A su vez, los adscriptos, deben presentar resolución de adscripción actualizada.

El ciclo anual es dirigido por Miguel Ortiz Pellegrini, La modalidad de dictado de este curso será virtual, con disertaciones semanales a lo largo de todo el año, los miércoles, de 20 a 22.

La transferencia bancaria debe realizarse a cuenta corriente Banco Nación: 21319299/70 - Sucursal: 1570 CBU: 0110213220021319299709 CUIT: 30-54667062-3.

Por mayores informes, escribir al correo electrónico cgradua@derecho.unc.edu.ar.