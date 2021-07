El Observatorio Astronómico te invita a compartir "Birras y charlas con astrónomos"

El Observatorio Astronómico de Córdoba continúa celebrando su aniversario número 150, y es por ello que acerca una novedosa propuesta dirigida para todo público. Se trata de un ciclo de conferencias llamado "Pinta el universo. Birras y charas con astrónomos".

La iniciativa surge de la unión entre el OAC y Capitán Bar, en el que se dispondrán al público tres encuentros de temas astronómicos y se llevará a cabo los últimos miércoles de cada mes de 19 a 21hs.

Las reuniones serán realizadas al aire libre, respetando los protocolos vigentes. Allí científicos e investigadores del OAC realizarán una disertación y luego llevarán a cabo un pequeño conversatorio con el público. Durante el evento se podrá disfrutar del "Happy Hour" cervecero ofrecido especialmente por Capitán Bar.

Hasta el momento, el ciclo ha completado sus cupos y esto impedirá la asistencia presencial. De todas maneras, desde OAC, no descartan la posibilidad de transmitirlo en vivo por su canal de Youtube. Aquellos que ya se hayan inscripto para la edición previa, que no se llevó a cabo por las medidas de aislamiento, no deben volver a inscribirse.

En esta ocasión, la primera conferencia titulada “Un Inventario del Universo” será este miércoles 28 de julio a las 19:00 hs. a cargo de Andrés Ruiz..

En esta charla se realizará un repaso por los diferentes y variados objetos que conforman nuestro Universo. Partiendo desde nuestra vecindad, el Sistema Solar, se inicia un recorrido que abarca escalas espaciales cada vez mayores hasta llegar a los grupos y cúmulos de galaxias, quienes constituyen lo que conocemos como la Estructura en Gran Escala del Universo, según informaron desde OAC.

Los próximos encuentros

Miércoles 25 de agosto

“Navegando por el Espacio, la distribución de la materia en el Universo” a cargo de Elizabeth González. En esta charla Navegaremos espacial y temporalmente por el Universo, conociendo sus vacíos y sus regiones más densas. Visitaremos los lugares donde habitan las galaxias y las estructuras que forman. En el camino hablaremos sobre distintas herramientas que utilizamos para conocerlo. Nos despediremos con la foto más reciente a color de nuestro Universo, acercándonos un poco más a este vasto espacio.

Miércoles 29 de septiembre

“Agujeros negros y dónde encontrarlos” a cargo de Gaia Gaspar.Los agujeros negros son lugares extremos y misteriosos. Algunos, los más pequeños, nacen al morir las estrellas. Otros, monstruos que han devorado millones de estrellas, han ayudado a moldear las galaxias en las que habitan. En esta charla conversaremos sobre la teoría que por primera vez pensó a los agujeros negros: la relatividad y sobre dónde y cómo podemos encontrarlos.

Para más información, se puede acceder a la página web del OAC: oac.unc.edu.ar