Estudiantes de la UNC regresan a sus facultades

En las últimas semanas y de acuerdo a la evolución de la pandemia de coronavirus, la disminución de los contagios en directa relación al avance de la campaña de vacunación, tanto el Gobiernos Nacional como Provincial han tomado medidas flexibilizando las restricciones impuestas por las sucesivas cuarentenas.

Una de estas acciones es la autorización al regreso a la presencialidad en los distintos niveles de la educación en la Argentina.

Desde este Lunes regresan miles de estudiantes y docentes a las aulas de las escuelas primarias y secundarias, mientras en el ámbito de la educación superior, la realidad muestra un mosaico de alternativas bastante variado.

En los establecimientos terciarios y universitarios, el mapa de la presencialidad es aún notablemente desparejo, tanto en el ámbito privado como en la esfera de la educación pública.

En este último sector, vamos a centrar esta nota, ya que se han anunciado, en consonancia con las medidas sanitarias tomadas tanto a nivel nacional como provincial, que las universidades públicas regresan a la presencialidad.

Desde la Universidad Nacional de Córdoba, sostienen que, las clases presenciales han regresado en varias facultades, mientras que en el resto, no son posibles aún por la gran cantidad de alumnos y atendiendo a sus situaciones particulares de traslado, habitacionales e imposibilidades de cumplir con la presencialidad requerida.

La UNC confirmó que no volverá a la presencialidad plena, sino que continuará con el esquema de clases mixtas, esto es virtual y presencial.

Para el regreso total a clases se deberá prestar atención tanto a los detalles de la prevención como a las diferentes alternativas que a menos de tres meses de terminar las clases, no es tan simple de modificar en función de las posibilidades de presencialidad de cada estudiante.

Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba afirmó a Canal 10 que “han formado parte de la virtualidad los 130.000 estudiantes y respecto de la presencialidad en la universidad, ya desde hace dos semanas han regresado a las clases en el Colegio preuniversitario Nacional de Monserrat, antes que se hablara de volver a la presencialidad, tiene presencialidad plena”.

Asimismo, el Rector agregó que “en cada una de las facultades, hay un orden de prioridades que va de los que tienen que hacer la parte práctica del último año, después del penúltimo año y después del otro, mientras que en las grandes aulas teóricas con 800 alumnos donde se daba clase con un Power Point, porque no es grabar una clase y que la vean a cualquier hora, la educación virtual es otra cosa, tiene mucho neurociencia, conocimientos pedagógicos, no es lo mismo una cosa que la otra. Vamos soportando todavía esta imposibilidad de movilizar tanta gente en un espacio tan reducido con la virtualidad en las clases, pero todo lo que sean prácticos en cada una de las facultades, a través de Canal 10 se verá qué cosas se están haciendo presencial, porque no ven gente en las calles (de Ciudad Universitaria) porque hay bares cerrados y seguimos manteniendo los protocolos, se hacen hisopados en las mismas facultades, hay equipos que miden el dióxido de carbono para saber si está o no contaminado el aire, con todos los protocolos se están haciendo las actividades necesarias”, concluyó Hugo Juri.

Clases presenciales

El regreso a las aulas genera entusiasmo pero al mismo tiempo, la ansiedad lógica de quienes desean regresar pero es complicado alquilar por tres meses y nadie sabe a ciencia cierta, cómo va a evolucionar la pandemia en las próximas semanas, con el incremento de la circulación de las personas y sobretodo, la comunidad educativa que regresa a la presencialidad plena.

Opinan docentes y estudiantes

Nuestro Multimedio SRT realizó un relevamiento por algunas facultades de la UNC y allí pudimos comprobar que la presencialidad es una realidad, con las limitaciones propias que surgen como consecuencia de tantos meses de virtualidad, y la imposibilidad de una importante cantidad de estudiantes que no pueden regresar a las aulas, debido a cuestiones particulares y ajenas a las posibilidades de presencialidad que brinda la UNC.

En las facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias Químicas, sólo por mencionar algunas, las actividades son variadas y numerosas, con estudiantes y docentes muy entusiasmados por el regreso a las aulas.

Trabajo en laboratorios, actividades en el campo y toma de clases teóricas, pudimos comprobar cómo, desde hace meses, la presencialidad es un hecho en importantes sectores de la UNC.

Tanto en actividades de grado como de posgrado, otras unidades académicas van retomando la actividad presencial, mientras que en otras facultades la virtualidad se mantiene para brindar igualdad de posibilidades a quienes pueden llegarse a la UNC como a estudiantes que se ven imposibilitado de hacerlo.

Desde los Decanatos

Los decanos Marcelo Conrero (FCA) y Marcelo Mariscal (FCQ) nos trazaron un panorama sobre la presencialidad en sus facultades.

Si bien se mantiene un sistema mixto, tal como lo anunciara el Rector en su momento, la cantidad de clases presenciales se viene incrementando desde hace meses y así pudimos comprobarlo en la recorrida que hicimos en los últimos días.

Con Centros de Testeo y otras medidas que garanticen la prevención, las unidades académicas de la UNC han desarrollado acciones para poner en marcha la presencialidad.

Asimismo, se estudia incrementar la presencia de estudiantes ampliando los aforos de los diferentes recintos áulicos, para lograr la adecuada presencialidad cuidada.

También se ha comprobado la efectividad de las clases virtuales como una alternativa que permite llegar a las actividades prácticas con el debido conocimiento previo para

Desde la UNC se sigue trabajando en el regreso pleno a la presencialidad en base a criterios de inclusión, aunque la altura del año en que se produce esta flexibilización, las limitaciones particulares de estudiantes que viven lejos de Córdoba y las imposibilidades logísticas en general, son factores que, en relación con una comunidad universitaria que supera ampliamente las 100:000 personas, conspiran en contra de lograr, al ritmo que se espera, un regreso total a las aulas en lo que resta de este año 2021.