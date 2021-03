La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba llevará adelante durante este año 2021, el proyecto institucional “Desigualdades: acceso a derechos en la ciudad de Córdoba desde una perspectiva interseccional”.

El diseño del proyecto fue coordinado por la Secretaría de Investigación de la Facultad tras una convocatoria abierta a todas/os las/os investigadores/as según nos adelantó a Canal U su titular Liliana Córdoba, quien tiene a cargo el proyecto.

La Secretaria comentó también que “este es un proyecto que ganamos como facultad en la postulación a temas estratégicos y fue aprobado en el marco de la convocatoria a Proyectos Institucionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Artísticos de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT UNC) con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y nos hemos propuesto conocer las desigualdades en la ciudad de Córdoba, el acceso a derechos, cuáles son los derechos que los ciudadanos están teniendo frente a esas desigualdades y esos accesos o no accesos a derechos y todo esto atravesado por el contexto de la pandemia que se ha vuelto crucial y decisivo para el desarrollo de todas esas cuestiones.”

Para ello se producirán datos sobre el acceso efectivo a derechos de la población de la ciudad de Córdoba en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, la conectividad y la información pública, como así también por las acciones que lxs actores despliegan para hacer frente a los obstáculos, opresiones y exclusiones en el acceso a esos derechos.

“Respecto de la desigualdad concretamente, tiene que ver con la asignación social o institucional diferencial que le otorga a alguien algún privilegio, o alguna carga o ventaja o alguna desventaja en algún área de la vida, ya sea salud, educación, trabajo, conectividad e información pública, que se considera debieran ser igualitarias y que serán los ejes de análisis.”

La Secretaria de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC señaló que “América Latina es el continente más desigual del mundo y el problema del (no) acceso a derechos por parte de la población afectada por las desigualdades es de gran importancia. El cruce de ambas prioridades en el ámbito local es el foco del presente estudio, que además buscará reconocer cómo la pandemia afectó ambas dimensiones.”

“La desigualdad es una categoría relacional, nos permite pensar a la pobreza en relación a la riqueza, los diferenciales salariales, particularmente en el caso de hombres y mujeres, y también en otras áreas como lo ambiental o lo territorial, en lo educativo y cultural donde no somos todos iguales, algunos tienen ventajas y otros desventajas, privilegios o carencias, porque la igualdad es un principio muy caro a la sociedad democrática por lo que es una cuestión decisiva para mirar cuán iguales y cuán desiguales somos en nuestras sociedades y en nuestra ciudad”, profundizó Córdoba quien agregó que “la cuestión de los derechos está muy íntimamente relacionada con la cuestión de igualdad y desigualdad porque nosotros sabemos, en estos principios de los estados democráticos de derecho, que la idea de derecho apunta a cuestiones que serían iguales para todos, garantizando cuestiones equitativas de vida para todos y todas, y en ese sentido el no acceso a derechos o solamente que estén consagrados a nivel de leyes y constituciones, no garantiza que efectivamente podamos ejercerlos o acceder a ellos.”

Al citar un ejemplo respecto de lo explicado, Liliana Córdoba explicó que “en situación de pandemia tener o no tener un salario que te permita pagar el wiffi en este momento se volvió decisivo para el acceso a la educación por ejemplo.”

Asimismo en este estudio se van a estar cruzando varias cuestiones y entre ellas la de género porque según la Secretaría “está clarísimo que constituye hoy una desigualdad estructural en nuestras sociedades, pero le vamos a estar cruzando con otras cuestiones como la clase social, la edad, vemos que las mujeres jóvenes son las que más dificultades tienen para acceder a determinadas cuestiones, lo territorial, ya que no es lo mismo vivir donde hay centros de salud cercanos o no, el transporte público, como algunos de los ejes sobre los que se basarán las preguntas.”

También en el estudio se verán aspectos de “cómo estamos en términos de esas igualdades y desigualdades pero también qué estrategias se dan los ciudadanos y ciudadanas para romper lo que llamamos barreras de acceso a esos derechos”, puntualizó Liliana Córdoba.

La estructura de la encuesta

“Este estudio tiene dos partes desde el punto de vista metodológico, una primera que es más cuantitativa y consiste en una encuesta poblacional en la ciudad de Córdoba y una segunda fase cualitativa que son entrevistas. En la primera etapa serán unos 500 hogares a partir de la semana del 22 de Marzo con un equipo de egresados recientes de la facultad y estudiantes avanzados, todos coordinados por los directores de los proyectos de investigación que participan. Lo que les pedimos es que nos abran las puertas, que reciban a esos encuestadores y encuestadoras que estarán perfectamente identificados con credenciales con su nombre y los datos institucionales, con barbijos con los logos de la universidad. Solicitarán datos del hogar y también para contactar a una persona de ese hogar que después va a ser encuestada de manera más extensa vía telefónica para que no les insuma tanto tiempo a las familias.”

Los equipos que integran el proyecto son 13 en total (10 Consolidar, 2 Formar y 1 Estimular) y se encuentran trabajando desde diciembre 2020 en el diseño de los instrumentos y las muestras para desarrollar el trabajo de campo.

Finalmente Liliana Córdoba remarcó que “no es un estudio cuyos datos se vayan a utilizar para vender nada ni para hacer publicidad de nada como otras encuestas, sino que creemos que los datos que podamos obtener de acá, serán relevantes no sólo en términos académicos sino también, para la construcción de agendas de investigación y vinculación en esta cuestión prioritaria para nuestras sociedades, con un mapa bien actualizado de la desigualdad y el acceso a derechos en Córdoba, de los efectos que a ha tenido la pandemia, lo que nos representa el desafío de poder articular los resultados de la investigación con políticas públicas para un diálogo con los que las implementan y que son destinadas a garantizar derechos y reducir desigualdades.”

“En una semana, diez días como máximo, esperamos tener terminada la aplicación de la encuesta y el primer procesamiento de los datos nos llevará otro tanto, por lo que calculo que en unos 25 días tendremos el primer informe de datos globales para hacer luego distintos cruces desmenuzando un poco más para luego profundizar con la segunda etapa de las entrevistas”, concluyó la Secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.