Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba junto al Ministerio de Salud y profesionales de la salud expertos arrojó resultados que demuestran la importancia de administrar la segunda dosis de la vacuna a quienes no han tenido exposición previa al virus, ya que no sólo la proporción de individuos con anticuerpos es mayor, sino que también el título de AcNT se incrementa significativamente en este grupo al día 42 post vacunación.

Al día 14 la mayoría de las personas de este grupo (88,61%) no tenían anticuerpos neutralizantes y luego de recibir la segunda dosis la situación se invierte, si bien, un 30,43% permanece sin anticuerpos neutralizantes detectables.

En contraste con esto, en el grupo de individuos con infección previa a la vacunación se observó que los mayores títulos de AcNT se obtienen luego de la primera dosis de la vacuna (día 14) y luego decaen pese a recibir la segunda dosis.

Esto último, corrobora que la segunda dosis de la vacuna en este grupo sería prescindible desde el punto de vista de la respuesta humoral, y específicamente, para la producción de anticuerpos con propiedades neutralizantes frente al virus.

Se evaluó la respuesta de anticuerpos tipo IgG totales anti S y anticuerpos neutralizantes (AcNT) a la vacuna Sputnik V en 800 muestras tomadas a una cohorte de 285 personas en la ciudad de Córdoba.

Las muestras fueron tomadas en tres momentos diferentes: una muestra basal previo a lo colocación de la vacuna (en los casos en que fue posible), una muestra luego de la primera dosis de la vacuna (día 14) y una muestra luego de la segunda dosis correspondiente (día 42 desde la 1er dosis).

El promedio de la edad de las personas que conforman la cohorte es de 39,24 (±9,76), con un mínimo de 20 años y un máximo de 65 años. El 26,67% de ellos tuvieron exposición previa al virus SARS-CoV-2.

Se analizó la cohorte de personas vacunadas diferenciando los que habían tenido infección confirmada por SARS-CoV-2 previo a la vacunación, de quienes no la habían tenido, obteniéndose los siguientes resultados:

De los 76 individuos con infección previa a la vacunación, 68 fueron evaluados para anticuerpos anti-SARS-CoV-2, resultando positivos el 91,2% (62/68) de ellos.

Respecto de la detección de anticuerpos tipo IgG totales a los 14 días luego de la primera dosis de la vacuna se observaron diferencias significativas entre los vacunados con infección previa y los que sólo recibieron la vacuna, mientras que a los 42 días no hubo diferencias significativas entre ambos grupos.

El análisis de las frecuencias de los títulos AcNT en las personas que habían tenido infección previa comparado con los que no estuvieron expuestos previo a la vacunación, mostró diferencias significativas tanto a los 14 días donde la mayor parte de los no expuestos (88,61%) no tenían anticuerpos neutralizantes luego de recibir la primera dosis de la vacuna, mientras que de las personas con infección previa sólo el 8,70% eran negativos luego de la primera dosis.

Además, a los 42 días en ambos grupos se reducen los negativos a un 30,43% y 2,63% respectivamente.

Sin embargo, en el grupo de personas con infección previa, el máximo valor se obtiene a los 14 días post vacunación.

Los resultados muestran una buena respuesta en la producción de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en la cohorte de 285 personas inmunizadas con la vacuna Sputnik V.

Si bien el 91,2% de los individuos que había tenido exposición previa al virus tenía anticuerpos anti- SARS-CoV-2 en la muestra basal, se evidencia que al día 14, luego de la primera dosis de la vacuna, el 85,5% de la cohorte tenía anticuerpos contra el virus y al día 42, luego de recibir la segunda dosis, el 99,65% tenía anticuerpos, resultando negativo solo un individuo.

Estos resultados son concordantes con los obtenidos y comunicados en dos informes previos de personas vacunadas en Córdoba y Buenos Aires.

Los resultados demuestran la importancia de administrar la segunda dosis de la vacuna a quienes no han tenido exposición previa al virus, ya que no sólo la proporción de individuos con anticuerpos IgG totales anti S es mayor, sino que también el título de AcNT se incrementa significativamente en este grupo al día 42 post vacunación.

Al día 14 la mayoría de las personas de este grupo (88,61%) no tenían anticuerpos neutralizantes y luego de recibir la segunda dosis la situación se invierte, si bien, un 30,43% permanece sin anticuerpos neutralizantes detectables.

En contraste con esto, en el grupo de individuos con infección previa a la vacunación se observó que los mayores títulos de AcNT se obtienen luego de la primera dosis de la vacuna (día 14) y luego decaen pese a recibir la segunda dosis. Esto último, corrobora que la segunda dosis de la vacuna en este grupo sería prescindible desde el punto de vista de la respuesta humoral, y específicamente, para la producción de anticuerpos con propiedades neutralizantes frente al virus.

También se procedió a la evaluación de la respuesta de los anticuerpos neutralizantes frente a la variante Manaos de los anticuerpos generados como resultado de infecciones naturales por el virus SARS-CoV-2 cepa pandémica y de los anticuerpos vacunales generados luego de la inmunización con la vacuna Sputnik V, se evaluaron muestras de plasma correspondientes a 157 personas correspondientes a las siguientes categorías.

En todas las categorías evaluadas se observó neutralización de la variante, aunque algunas muestras con anticuerpos neutralizantes contra la cepa fueron negativas al enfrentarlas a la variante Manaos.

Al comparar la capacidad de los anticuerpos presentes en cada grupo para neutralizar a la variante Manaos, se observó que no hay diferencias entre haber sido vacunado con una dosis o dos dosis de la vacuna en personas sin exposición previa al virus, ni entre las condiciones de haber tenido exposición previa y haber sido vacunado luego con una dosis o con dos dosis de la vacuna.

Si bien, sí hay diferencias significativas en la capacidad neutralizante de los anticuerpos al comparar las categorías anteriores mencionadas con la condición de ser un recuperado de infección natural por SARS-CoV-2.

Al realizar el análisis reagrupando, se observó que hay diferencias significativas en la capacidad de los anticuerpos presentes en cada grupo para neutralizar a la variante Manaos.

Palabra de especialista

Respecto de esta investigación, César Collino, Bioquímico Especialista en Hematología y en Gestión de Calidad MP 3939 y que actualmente se desempeña en el Laboratorio del Hospital Rawson, le explicó a Canal U que “en este trabajo se evaluó la capacidad de respuesta de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes en el personal de salud quye recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Además se midió la eficacia de esa respuesta inmune con una de las cepas que está circulando actualmente que es la cepa de Manaos, obteniendo resultados bastante promisorios aunque no definitivos pero si bastante alentadores.”

Referente a la eficacia de las dosis, la primera no sería tan eficaz, se le consultó a Cesar Collino quien nos aclaró que “a partir de las 285 personas analizadas, se observó que la gran mayoría desarrollaron anticuerpos con la primer dósis, casi un 86%, lo que no quiere decir que esos anticuerpos sean neutralizantes, con capacidad de restarle potencia al virus, sí en cambió un 96.6% desarrollamos anticuerpos con la segunda dosis y esos sí en su gran mayoría fueron neutralizantes. A su vez se observó una eficacia importante contra la nueva cepa de Manaos.” Otro factor importante señalo el Bioquímico es que “las personas que estuvieron infectadas y luego accedieron a la vacunación, la respuesta fue mucho mejor con una sola dosis, con lo cual podría pensarse que ese grupo de personas prescindiría de una segunda dosis en caso de ser necesario.”

Al ser consultado sobre si se comparó con otras vacunas a la Sputnik, el profesional nos manifestó que “sólo se trabajo con la Sputnik V, que contiene dos adenovirus y no se hicieron comparaciones con otras vacunas, tratando de determinar su capacidad de generar anticuerpos neutralzantes de esta vacuna.”

“No todos los anticuerpos que se desarrollan o la respuesta autoinmune es efectiva, por lo que queríamos comprobar su efectividad. Con la segunda dosis, los anticuerpos neutralizantes que la mayoría desarrollamos, fue terapéuticamente importante con lo cual se demostró la efectividad de esta vacuna, similar a los resultados de los trabajos realizados por el laboratorio Gamaleya en Rusia”, señaló el Bioquímico.

Collino manifestó que “lo que también pudimos ver respecto de esta nueva cepa de Manaos, es que la efectividad fue más leve es decir menos eficaz pero eficaz al fin lo que es prometedor pensando en las nuevas cepas que están surgiendo”, ante lo que le consultamos sobre la efectividad de las vacunas en general ante las nuevas cepas, respecto a lo que el profesional expresó que “en general no es que una vacuna como esta que fue diseñada para la cepa pandémica no es que tiene cero efectividad contra otras cepas, sí lo que hemos comprobado es que disminuye su efectividad. Porsupuesto que no es lo mismo porque al cambiar esa secuencia del virus hace que la reacción sea diferente a la que para la cual fue creada esa vacuna, pero lo que la eficacia no baja a cero y un cierto nivel de protección está brindando, dependiendo de la respuesta autoinmune de cada persona.”

Principales conclusiones

Los resultados muestran una buena respuesta en la producción de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en la cohorte de 285 personas inmunizadas con la vacuna Sputnik V.

Se evidencia que al día 14, luego de la primera dosis de la vacuna, el 85,5% de la cohorte tenía anticuerpos contra el virus y al día 42, luego de recibir la segunda dosis, el 99,65% tenía anticuerpos, resultando negativo solo un individuo (teniendo en cuenta que de la cohorte 76 personas vacundas habían tenido una infección previa a la vacunación y que al menos el 91,2% de ellas tenía anticuerpos previos a la vacunación).

Los resultados demuestran la importancia de administrar la segunda dosis de la vacuna a quienes no han tenido exposición previa al virus, ya que no sólo la proporción de individuos con anticuerpos IgG totales anti S es mayor, sino que también el título de anticuerpos neutralizantes (AcNT) se incrementa significativamente en este grupo al día 42 post vacunación.

Contrario a esto, en el grupo de individuos con infección previa a la vacunación se observó que los mayores títulos de AcNT se obtienen luego de la primera dosis de la vacuna (día 14) y luego decaen, demostrando que la segunda dosis de la vacuna en este grupo sería prescindible desde el punto de vista de la respuesta humoral, y específicamente, para la producción de anticuerpos con propiedades neutralizantes frente al virus.

Con el objetivo de determinar la capacidad neutralizante frente a la variante Manaos de los anticuerpos generados como resultado de infecciones naturales por el virus SARS-CoV-2 y de los anticuerpos vacunales generados luego de la inmunización con la vacuna Sputnik V, se evaluaron muestras de plasma correspondientes a 157 personas (entre las cuales hay muestras de individuos recuperados de infección natural por SARS-CoV-2 y de personas vacunadas con Sputnik V que tenían o no exposición previa al virus).

En todas las categorías evaluadas se observó neutralización de la variante Manaos, aunque algunas muestras con anticuerpos neutralizantes contra la cepa fueron negativas al enfrentarlas a la variante Manaos. se observó que los anticuerpos mostraron una capacidad neutralizante significativamente mayor frente a la variante frente a la Manaos en los grupos de personas recuperadas de infección natural por SARS-CoV-2 y en las personas que habían sido vacunadas con dos dosis pero no tenían exposición previa al virus.

Grupo de trabajo

Universidad Nacional de Córdoba: Instituto de Virología “Dr. J.M. Vanella” FCM/ CONICET– Señor Decano Facultad de Ciencias Médicas Dr. Rogelio Pizzi, Dra. Sandra Gallego, Bioq. Sebastián Blanco, Dra. Brenda Konigheim, Dra. Lorena Spinsanti, Dr. Adrian Díaz, Bioq. Juan Aguilar, Dr. Mauricio Beranek, Dra. María Elisa Rivarola, Dra. Silvia Nates, Dra. Viviana Ré, Dra. Belén Pisano. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales - Dr. Arnaldo Mangeaud.

Hospital Rawson- Ministerio de Salud: Med. Esp. Infect. Miguel Díaz, Bioq. Esp. Hematol. César Collino, Bioq. Aldo Barrera, Dra. Alejandra Álvarez, Dra, Lorena Ravera, Dra Liliana Zappia, Bioq. Canela Brarda, Bioq. Josefina Eynard Asua, Dra. Claudia Toledo, Bioq. Carla Daniela Barrientos Alvarado, Bioq. Julia Sabbatini, Bioq. Laura Belén Coletti, Tec. Lab. Margarita Inés Cáceres.

Ministerio de Salud de la Provincia Córdoba: Ministro de Salud Dr. Diego Cardozo; Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Bioq. Esp. Virol. María Gabriela Barbás, Epidemiología Mg. Laura López, Dra. Sandra Belfiore. Laboratorio Central: Bioq. Esp. Virol. Gonzalo Castro.

Equipo asesor: Dr. Rodolfo Rodriguez, Dr. Juan Pablo Caeiro, Dr. Hugo Pizzi

Referencias

Sebastián Blanco, Juan Javier Aguilar, Brenda Salomé Konigheim, Luis Adrian Diaz, Lorena Spinsanti, Mauricio Beranek, César Collino, Lab Central Córdoba working group, Miguel Diaz, María Gabriela Barbás, Sandra Verónica Gallego. The extent of infectious SARS-CoV-2 shedding in an Argentinean cohort. Journal of Public Health 2021|pp. 1–5| doi:10.1093/pubmed/fdab145.

Mangeaud, A. & D. Elías Panigo. 2018. R-Medic. Un programa de análisis estadísticos sencillo e intuitivo. Revista Methodo 3 (1) 18-22. URL http://www.r-medic.com

Di Rienzo, J.A.; F. Casanoves; M. G. Balzarini; L. Gonzalez; M. Tablada; C. W. Robledo InfoStat versión 2020. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar