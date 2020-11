La edad no es obstáculo para estudiar en la UNC

Esta es la historia ejemplificadora de una mujer que asumió con valentía y buena actitud su relación con los más jóvenes, los cambios tecnológicos a los que se tuvo que enfrentar y cómo es la vida de estudiante desde su lugar de adulta mayor.

Dionisia Guzmán vive en Córdoba pero viene de un lugar a ubicado a cinco kilómetros de Nono. Allí vivió y cursó hasta segundo grado de la primaria. A los 17 años se mudó junto a su familia a Córdoba donde comenzó a trabajar en el servicio doméstico. Luego se casó con un español, estuvieron 50 años casados y tuvieron tres hijos.

Toda la vida se dedicó a su familia y fue relegando su sueño terminar la escuela y estudiar psicología. A los 58 años en el barrio habían puesto un establecimiento para que personas adultas terminaran la escuela primara y allí fue a terminar la primaria, iniciando así su recorrido para poder llegar a la Universidad.

El segundo paso era terminar la secundaria pero cuando se decidió a ir por ese nuevo objetivo, su esposo se enfermó lo que la obligó a postergar una vez más ese sueño y dedicarse al cuidado del hombre con el que había formado una familia hasta que en 2008 parecía que todo se derrumbaba, su esposo falleció.

Pasaron dos años, hasta que en el 2010 decidió ponerse de pie y terminar la escuela secundaria. Las aulas del Cenma 125 fueron testigos del paso de una de las mejores estudiantes de esa promoción. Tres años después ya estaba lista para dar el gran paso y abrirse a un mundo completamente nuevo.

Fue el 2014 el año señalado en la vida de Dionisia Guzmán para anotarse en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí completó los cursillos con muy buenas calificaciones, dos 8 y un 10.

Se producía en la vida de Dionisia el gran desafío, el cambio de contexto, ya que en los acelerados para terminar la primaria y la secundaria sus compañeros eran adultos, mientras que en la UNC, ella con 78 años, se encontró con la mayoría de sus compañeros de entre 18 y 20.

Dionisia se adaptó rápidamente, disfruta de conocerlos y transita junto a ellos esta etapa tan importante.

Adaptarse también significó pasar de la tele en blanco y negro a anotarse en una materia o para rendir un final a través de una computadora, ya que los jóvenes utilizan el celular constantemente y se comunican por allí.

“En el Cenma había psicología y yo no quería faltar los viernes porque teníamos esa materia que a mi ya me gustaba porque yo quería estudiar una carrera con materias que fueran profundas que se pudiera conocer a la persona”, cuenta Dionisia muy entusiasmada.

Y continúa relatando que “me anoté en 2013 y ahí estoy queriendo terminar y nunca me cansó y es maravilloso para mí estar con los chicos jóvenes y nunca pensé que me iban a aceptar como me han aceptado, soy para ellos como la abuela grande de la facultad... y para mí es llenarme de alegría en esa tan hermosa facultad donde podemos estudiar sin pagar nada.”

