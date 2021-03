La Universidad Nacional de Córdoba, invita a participar del Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), un espacio donde intercambiaremos miradas sobre la Economía Popular y las posibilidades de mejoras para los trabajadores y las trabajadoras del sector.

El Encuentro se realizará de modo presencial y virtual desde la Universidad Nacional de Córdoba, y se transmitirá en vivo por la plataforma Youtube, el jueves 11 de marzo de 8 a 17:30 hs.

En declaraciones a Canal U, el Rector de la UNC Hugo Juri dio detalles de la convocatoria y remarcó que "han estado invisibilizados pero en Argentina son aproximadamente 6 millones de personas las que viven de la Economía Popular, un trabajo que antes se lo denominaba informal cuando no lo es porque la cantidad de habitantes que hacen estos trabajos."

Juri agregó que "este nuevo concepto de universidad que trabaja junto a otras universidades, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias para darle un nuevo impulso a la formación profesional de trabajadores con trabajo o sin trabajo es otra de las capas importantísimas para los que no son los afiliados a sindicatos o que trabajan en las fábricas, sino los que se están ganado la vida con una economía más familiar, como por ejemplo los pequeños agricultores", y sobre el particular remarcó que "la Facultad de Ciencias Agropecuarias está trabajando muchísimo con esta cuestión, ya el Programa Mi Huerta tienen 80.000 estudiantes sumando el campus vitual."

“Por otra parte, ya el año pasado nosotros hicimos en el campus virtual toda la campaña de prevención para el Covid 19 que tenían que tener todos los trabajadores de la economía popular que venden frutas en la calle, el transportistas que va llevando estos productos, quienes los cultivan y los tienen que limpiar, etc.”, destacó Juri y el Rector agregó que “en 2017 hubo una reunión con la Universidad de 3 de Febrero que trabajan mucho con este tema, junto a la comunidad del Papa Francisco, y se sumó también a la universidad de San Martín y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyó un grupo de acompañamiento a los equipos técnicos que ya tienen las economías populares y los trabajadores que tienen mucha experiencia. Nosotros le damos la apoyatura técnica y esta es la primera reunión nacional que se hace de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular que se hará en Córdoba una parte presencial con participantes que están viniendo de todo el país más los que por las restricciones lo harán de manera virtual y nosotros les hemos dado la casa como lo estamos haciendo acá en el Pabellón Argentina con toda la sociedad de Córdoba para vacunarse, en este encuentro les damos la casa, el nombre y los técnicos que tenemos.”

En este evento “Yo no voy a hacer una exposición sino que van a exponer los técnicos, los que cultivan en sus casas y los especialistas que los están ayudando porque creo que esto es un paso más para dejar de hablar de extensión, el extensionismo, como si la universidad se extendiera hacia Oliva por ejemplo, sino que deberíamos decir que extensión es la boca de salida de la nueva universidad, se tendrá que cambiar el nombre porque ya no es extensión, la universidad está en todo el territorio, estamos con las universidades populares, con los acuerdos con los gremios, con todas las universidades, como ahora que nos reunimos con las universidades públicas de toda la provincia de Córdoba para hacer carreras en conjunto, con la virtualidad y con herramientas como esta. La universidad no es para Nueva Córdoba, es para el país, porque es la primera universidad pública argentina y vamos más allá, no es que seamos expansionistas, también universidades de otros países trabajan en Córdoba y es lo que tenemos que hacer las universidades públicas”, concluyo el Rector de la UNC.

La reunión preparatoria del Encuentro se realizó el 17 de diciembre, mientras que en vivo a través de Youtube podrán participar en cualquiera de las 4 salas que irán ocurriendo de modo simultáneo para cada uno de los tres paneles del Encuentro: 1) casos paradigmáticos de intercambio técnico con la economía popular; 2) ejes transversales; 3) características de las ramas de la economía popular.

A su vez, también a través de la transmisión de Youtube, podrán realizar sus preguntas por el chat, las cuales serán recogidas y transmitidas por quien esté a cargo de la moderación de la mesa.

Podrán realizar los comentarios que deseen a través de la plataforma Padlet. Estos comentarios serán incluidos en el resumen del Encuentro buscando generar una construcción conjunta de conocimientos

Aquí se puede descargar el cronograma y ver los debates mientras que la Apertura y Clausura del evento serán transmitidas desde Sala de las Américas.

Todos los detalles https://encuentro.ritep.unc.edu.ar