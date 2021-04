En la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba se firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para capacitación en idiomas en el marco de un programa de inserción laboral.

El gobernador Juan Schiaretti, junto a la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, presentaron el Programa de Inserción Laboral (PIL) en Centros de Contacto y Procesos de Negocios.

Esta acción, que estará coordinada por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, tiene como objetivo generar mil nuevas oportunidades de empleo de calidad, mejorando la competitividad del sector, según informaron.

Programa de Inserción Laboral PIL

Según informaron desde la provincia el PIL permitirá por un lado, incorporar mediante entrenamiento laboral, a 500 personas en Centros de Contacto.

Por otro lado, será una herramienta de mejora de las habilidades en inglés y en nuevas tecnologías de 500 trabajadores que ya se desempeñan actualmente en las empresas del rubro. La asignación estímulo para los participantes será de $12.000.

Para poder formar parte de esta iniciativa se requiere residir en la provincia de Córdoba y tener el secundario completo.

Las inscripciones serán hasta el 26 de abril y se pueden realizar a través del sitio https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/. El inicio del programa será el 3 de mayo próximo.

El entrenamiento laboral para nuevos puestos de trabajo incluirá capacitación teórica de 160 horas, durante tres meses.

Luego se concretará la práctica laboral de 20 horas semanales, de manera virtual y presencial en las empresas por 12 meses, con modalidad Contrato por Tiempo Indeterminado a partir del mes 10.

La preparación en nuevas tecnologías incluirá programación, análisis de datos, habilidades digitales, manejo de redes, experiencia del cliente, metodologías ágiles, etc. Será coordinado con universidades o recursos de las empresas, con un cupo total de 300 personas total.

En ese marco, el gobernador expresó: “son 3.600 nuevos empleos, sea porque se incorpora nueva gente o porque consolidamos algunos empleos en sistemas. Estos empleos están en maquinaria agrícola, en nuevas tecnologías, en comercio exterior, en comercio electrónico y ahora en centros de contacto. Y seguiremos con los diversos sectores productivos y económicos de Córdoba, implementando este programa para que cada vez generemos más empleo genuino”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, Sebastián Albrisi, sostuvo: “Nuestro sector viene atravesando un proceso de profunda transformación acelerada por la pandemia. La actividad que desarrollamos está fuertemente impactada por la tecnología, por el conocimiento, la innovación, y por el empleo de recursos cada más calificados”.

“El Gobierno de Córdoba ha entendido correctamente que son necesarias las políticas que apunten al fortalecimiento de actividades que vayan en esa dirección, que vayan con la incorporación de la tecnología y del uso o empleo de recursos humanos calificados” concluyó Albrisi.

El rol de la UNC en el Programa PIL

En el caso de la capacitación para empleados, las clases de inglés serán dictadas por la Facultad de Lenguas de la UNC con un cupo de 200 personas en dos módulos: inicial e intermedio, con un total de 120 horas.

Canal U procuró detalles de la participación de la Facultad de Lenguas en esta iniciativa por lo que recurrimos a Lorena Baudo, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales de esta facultad que no explicó que “la facultad como parte de la Universidad Nacional de Córdoba, dio un paso adelante, para ayudar en esta colaboración tripartita entre el Ministerio de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Empleo y Familia, junto con un cluster de empresas de tecnología para brindar capacitaciones en idiomas tanto para los centros de contacto como para tecnología de la información y así ayudar en el desempeño de estos nuevos empleados que ingresan al mundo del trabajo. Este nexo es muy importante para las personas que van a comenzar en el programa porque más allá de sus habilidades técnicas de cada puesto, el conocimiento de idiomas les va a dar la posibilidad de internacionalizar a sus empresas, a comunicarse y tener otros conocimientos que tanto en el contexto de la pandemia como en el de la globalización es imprescindible.”

La Secretaria de Relaciones Interinstitucionales de esta facultad comentó además que “respecto de los resultados relevados no solamente en este programa sino también en otras áreas, es que los vuelven a solicitar, vuelven a solicitar otros escalones y otros niveles, de nivel inicial a nivel preintermedio e intermedio con buenos resultados tanto para los empleados dentro de su entorno como con la posibilidad de expandirse hacia nuevos horizontes.”

Finalmente Lorena Baudo se refirió al resto de los cursos, capacitaciones y públicos que asisten a la Facultad de Lenguas y su anexo remarcando que “tenemos un abanico de programas que no son cerrados sino que estamos atentos a las necesidades que van surgiendo. Tenemos colaboraciones internacionales, nacionales, regionales por lo que vamos atendiendo desde este departamento de Relaciones Interinstitucionales, como también desde el área de Extensión y de Relaciones Internacionales, estas necesidades que se van presentando, con una amplia variedad de cursos que no son solamente de idiomas generales, de inglés general o portugués general por ejemplo, sino también de negocio, tecnologías o atención al cliente aunque también hay otras necesidades que no son solamente la capacitación de enseñanza en idiomas sino que también hay otras cuestiones como de traducción o de otros asesoramientos para la comunidad.