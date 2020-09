El equipo integrado por estudiantes de esta Facultad ganó el Concurso Internacional Open Space donde participaron representantes de distintas carreras, universidades y provincias llamado To Infinity and Beyond (TIAB).

De la UTN Regional Córdona participaron y ganaron Federico Collado, alumno de Ingeniería Electrónica y el mentor Marco Álvarez Reyna, miembro del Club de Robótica de la UTN Córdoba, quien asesoró a los estudiantes en varias áreas del proyecto.

El Concurso Internacional Open Space permitirá a los ganadores enviar su experimento al espacio.

El pasado 31 de julio tuvo lugar la final donde obtuvieron el primer puesto compartido con otro equipo, mediante la propuesta Universitwin, que permite el acceso al espacio a más estudiantes, mediante la reducción de costos de fabricación de Tecnología Espacial, gracias al desarrollo de una Digital Twin, imagen virtual de un sistema del mundo real.

Esta herramienta, que estará a disposición de todos los estudiantes del país, permitirá ahorrar muchos pasos de prueba y error y predecir con mayor exactitud la respuesta ante nuevas perturbaciones.

Dicha competencia, organizada por Satellogic, primera empresa multinacional de análisis geoespacial integrado y la Academia Exponencial de San Juan, convoca a jóvenes de 16 a 25 años a presentar un experimento para ser puesto en órbita, a bordo de uno de los satélites de Satellogic.

El premio, que es el envío de esta novedosa herramienta al espacio, está previsto para el 2021.

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

Seguinos también en: WEB: https://www.cba24n.com.ar FACEBOOK: https://www.facebook.com/Canal.10.SRT/ TWITTER: https://www.twitter.com/canal10cba INSTAGRAM: https://www.instagram.com/canal10cba