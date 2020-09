Desde diferentes espacios universitarios y sitios de la Memoria, queremos invitarles a las actividades de difusión y reflexión sobre el inicio de un nuevo juicio sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos en el último Terrorismo de Estado. La fecha de inicio para la etapa oral es el próximo 9 de septiembre.

Se trata de la acumulación de las causas Diedrichs y Herrera, que buscan justicia por lo ocurrido con 43 personas secuestradas en la provincia de Córdoba entre marzo y septiembre de 1976. Por estos hechos serán juzgados 20 represores, y esta instancia nos interpela además como comunidad.

Luego de más de 40 años después de ocurridos los hechos consideramos importante no sólo juzgar a los responsables para construir un país más justo, sino también colaborar en la difusión del mismo, como una forma de aportar al valioso ejercicio de la memoria y aportar a la reflexión sobre el legado de lo que pasó en nuestra comunidad universitaria, a los fines de construir sociedades verdaderamente democráticas que se den cuerpo al acuerdo social del “Nunca más”.

Hoy la pandemia nos obliga a pensarnos y repensarnos, a buscar nuevas estrategias. Entendemos cada juicio como un proceso reparatorio a nivel social como personal donde lo presencial, y en ello, las familias de las víctimas ocupan un lugar importantísimo. Es por ello, y considerando que dos víctimas de este proceso judicial son los padres de un querido compañero de la militancia universitaria y ex estudiante de la carrera de trabajo social (Sebastian Soulier), es que proponemos un Homenaje a Juan Carlos Soulier Guillen y Adriana María Díaz Rios. Se trata de una instancia presencial de reducida participación –por el contexto que vivimos- de sumar un árbol a nuestro Bosquecito de la Memoria, de plantar para recordar y acompañar como institución a la familia, este día lunes 7 de septiembre desde las 11.30 hs en la explanada de la Facultad.

Pero además, ideando nuevas formas frente a esta actualidad, proponemos realizar un Seminario-Taller de tres encuentros virtuales, desde donde abordar diferentes ejes que procuran una reflexión de lo que sucedió –y en parte se dirime en sede judicial hoy- en clave de pensar además las continuidades en la actualidad.

Con ello, procuramos visibilizar no sólo las vulneraciones de derechos humanos del Terrorismo de Estado que, por ejemplo, hoy tienen consecuencia directa en los lamentables casos de violencia institucional de estos días, sino también nuestra historia de lucha, resistencias y participación política de los y las familiares de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad universitaria que acompaña desde hace tiempo estos procesos. Nos proponemos reflexionar sobre el juicio que inicia este año y la importancia de la participación de todxs en las instancias que se puedan, y también para promover la vigencia de la lucha contra la impunidad, visibilizar las consecuencias económicas y sociales que hasta hoy nos atraviesan y poner en la agenda social la importancia y visibilidad de los juicios de lesa humanidad, una lucha que puede parecer del pasado pero que sin embargo sigue siendo transversal en la historia de nuestro país.

Se trata de un seminario formado por tres encuentros a realizar durante este año y pretende continuar y profundizar las articulaciones tanto intra como extra universitarias para el año entrante.

El seminario se lanzará el 7 de septiembre y tendrá una periodicidad mensual. Serán todos encuentros virtuales, está dirigido a estudiantes, a la comunidad universitaria y al público en general. Para participar es necesario inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/x2oaeP8mfrKjWsMF7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Día: Lunes 7 de setiembre

11.30 hs.: Homenaje a Juan Carlos Soulier Guillén y Adriana María Díaz Ríos. Plantación de un Arbolito en el “Bosque de la Memoria” en la Explanada de la Facultad. Juan Carlos y Adriana, son dos víctimas de la causa y padres de nuestro compañero y ex estudiante de la carrera de Trabajo Social Sebastián Soulier. Palabras a cargo de las autoridades de la Facultad, de las instituciones organizadoras/adherentes, del Centro de Estudiantes y lxs familiares

18 hs: Lanzamiento del Seminario-Taller “Derechos Humanos, géneros, memoria, verdad y procesos de justicia. Entrelazando tiempos, sujetxs y luchas”

1° Jornada: La construcción del enemigo interno. Disciplinamiento y control social. Claves para comprender nuestro presente | Lunes 7 de setiembre - 18 hs, sobre lo que les contamos en la nota que hicimos en Canal U.

El análisis de la construcción del enemigo interno, entendida como una reflexión que nos sitúa en nuestro cotidiano, porque tal como señala Pilar Calveiro, ya antes del golpe las fuerzas de seguridad nombraron “subversivos” para denominar a todo aquel que no fuera idéntico a ese orden. hoy nos preguntamos: ¿cómo nombramos a quien no responde al canon impuesto?

A cargo de: Daniel Feierstein, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales (UBA). Presentará el libro "La construcción del enano fascista. Los usos del odio como estrategia política", Lyllan Luque- Docente de la Facultad de Derecho UNC y abogada de la causa. Coordina: Roberto Martínez

2° Jornada: ¿Luchas silenciosas o silenciadas? Géneros y disidencias: Resistencias en dictadura y construcciones democráticas | Lunes 5 de octubre 18 hs

Desde 2015, con el estallido de Ni una Menos y la posterior propuesta para legalizar el derecho a decidir, voces y cuerpes de miles de mujeres y disidencias se hicieron visibles en el espacio público. En este encuentro nos preguntamos acerca de las dinámicas de organización, luchas y resistencias de mujeres y disidencias en las décadas de los `70, `80 y `90 que da cuenta de un largo camino recorrido sobre peticiones en la ampliación de derechos en nuestra provincia y país.

A cargo de: Mariana Tello- Doctora en Antropología, docente e investigadora de la FFyH UNC, Julia Soulier- Directora del Espacio de la Memoria La Perla (familiar de dos víctimas de la causa), Ivanna Aguilera- encargada del área Trans Travestis y Género no binarie de la FFyH UNC, ex detenida del Batallón 121 Rosario, Soledad García- Presidenta de la Asociación Civil de Ex Presos Políticos de Córdoba e Integrante de la Comisión Provincial de la Memoria, militante social y política feminista. Coordina: Carol Solis

3° Jornada: Trabajos de memorias y procesos de justicia - Lunes 2 de noviembre a las 18 hs

En este encuentro nos detendremos en los procesos de búsquedas por verdad y justicia desde tiempos de impunidad hasta los procesos de institucionalización de Ex CCDTyE como Espacios para la memoria, dando cuenta de diversas interrelaciones de demandas y propuestas, como así también las tensiones y diálogos entre sociedad civil y Estado.

A cargo de: Ludmila Da Silva Catela- doctora en Antropología, docente de la FFyH, Maria Cristina- Directora del Archivo Provincial de la Memoria, Silvia Di Toffino- Comisionada por H.I.J.O.S. en la Comisión Provincial de la Memoria, Coordina: Vane Garbero

Organiza:

Facultad de Cs Sociales UNC, Facultad de FFyH UNC, Centro de Estudiantes de la FCS UNC, Centro de Estudiantes de la FFyH UNC, Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex CCD "La Perla", Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera, Archivo Provincial de la Memoria, Comisión Provincial de la Memoria

Adhieren: Secretaria de DDHH Provincia de Córdoba, Dirección DDHH Municipalidad de Córdoba. Sec. Gral de la FUC.

