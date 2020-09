Lentamente el Barcelona va recuperando la normalidad. Luego del conflicto entre el club y el jugador argentino, el entrenador Ronald Koeman tiene un motivo menos de preocupación.

El rosarino fue el primero en arribar, después de tomar la decisión de quedarse hasta la finalización de su contrato. Existía una gran expectativa por la situación, ya que sus compañeros hace una semana que habían empezado con los ensayos por el inminente comienzo de la Liga de España.

" Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, son muy competitivo, no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí", había expresado Lionel el pasado viernes.

Recordemos que el Barcelona jugará su primer partido de pretemporada el próximo sábado frente al Nástic en el Estadio Johan Cruyff. Si bien el delantero argentino no formará parte de ese enesayo, si estará acompañando a sus compañeros