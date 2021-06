Presentan EscriVid 2020: reflexiones en torno a la pandemia

“Escrivid 2020. Reflexiones en torno a pandemia(s) y aislamiento(s)” se publicó en abril de 2021 y es un e-book que reúne más de 30 ensayos de docentes, investigadores, estudiantes de grado, posgrado y graduados de la Facultad que, en forma individual o colectiva, piensan sobre la pandemia y su impacto presente y futuro en la sociedad.

Después de muchos meses de trabajo, la presentación de “Escrivid 2020” será el lunes 14 de junio, a las 19 hs, en el canal de Youtube de la FFyH (https://youtu.be/HUuWOKTaKrE) y consiste en un video de 30 minutos (grabado casi íntegramente en espacios de la Facultad) donde pueden escucharse las voces de la coordinadora del Área de Publicaciones, Candelaria de Olmos, explicando cuál fue el propósito que animó la convocatoria EscriVid, las voces de las coordinadoras del volumen (Guadalupe Reinoso y Alicia Vaggione) detallando el modo cómo trabajaron y de qué manera impactó en ellas la lectura de los artículos, la voz de la Decana, Flavia Dezzutto, dando cuenta de la importancia de las reflexiones allí vertidas para transitar el tiempo que nos toca y, muy especialmente, las voces de los autores y las autoras de todos y cada uno de los ensayos. La grabación fue realizada y editada por María Angélica Bella (también diseñadora del interior del libro).

Al ser consultadas por Canal U, Candelaria de Olmos, coordinadora del Área de Publicaciones y Guadalupe Reinoso, una de las coordinadoras del volúmen, nos detallaron que “así como la invención de las polaroid cambió la experiencia del tiempo de revelado —anticipando el mundo digital—, la pandemia nos expuso a una modificación de nuestra percepción y relación con el tiempo. Esta recopilación de trabajos puede ser vista como un pequeño álbum de polaroids que registran diferentes momentos de la experiencia cambiante de la pandemia en el período comprendido entre mayo y septiembre de 2020”.

A su turno, la coordinadora del Área de Publicaciones, resaltó “el trabajo realizado mancomunadamente e intensamente para que esto fuera posible, una convocatoria que surgió del Área de Publicaciones en conjunto con la SAE, la Oficina de Graduadxs y el Área de Cultura. La coordinación del volumen estuvo a cargo de Guadalupe Reinoso y Alicia Vaggione, especialmente convocadas por el Área de Publicaciones para esta tarea.”

Candelaria de Olmos detalló que “la idea era invitar a los y las docentes de la facultad, investigadores, graduades y estudiantes a reflexionar a cerca de la pandemia y de las pandemias, pensando en otras anteriores, y de la situación de aislamiento, en textos que fueran más bien de corte ensayístico, más alejados de la cosa académica a la que estamos habituados y que tuvieran un carácter más exploratorio y de divulgación. El resultado fue que recibimos una treintena de textos que Guadalupe Reinoso convocada por el Área Publicaciones y Alicia Vaggione se encargaron de leer, de reunir, de clasificar, para poder armar este volumen que tiene 500 páginas.”

Respecto de la manera de recopilar los trabajos presentados, una de las coordinadoras, Guadalupe Reinoso remarcó que “fueron diferentes voces y actores, algo que hay que rescatar, es que estos ensayos que se incluyen en la publicación, provienen de estudiantes, egresades, docentes, que dan además diferentes miradas y reflexiones, sobre cómo dar clases o algunas experiencias más a título personal, sobre el aislamiento o ASPO como se llamó el año pasado a la primera cuarentena. Creo que el libro tiene en este momento una actualidad enorme y nos sirve para repensar no sólo lo que nos pasó sino lo que nos está pasando y lo que viene. El libro es de descarga gratuita, va a estar subido en la página de la facultad así que todo el mundo puede acceder al libro y compartirlo.”

“Además quiero rescatar el espacio de creatividad de quienes participaron en el equipo y especialmente Maria Bella porque decidimos también que esto tuviese alguna novedad, la presentación del libro, que no fuera solamente una reunión de Zoom, entonces hicimos un video donde se suman las voces de los autores. Será el Lunes 14 a las siete de la tarde por el canal de Youtube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, podrán conectarse, participar del chat en vivo, escuchar las voces y no sólo leerlas.”

“Fue una idea consensuada por todo el equipo que trabajó en la publicación de volumen, no replicar los modos de presentación de libros que teníamos en la presencialidad. Estábamos convencidas de que un Meet donde se encuentran presentadores y autores no repone de ninguna manera las experiencias de contacto que, antes de la pandemia y el aislamiento, teníamos en estas instancias –siempre felices – de publicación de un libro”, nos comentaron las hacedoras de este volumen.

“Hemos insistido tanto -desde nuestros espacios en las aulas- que la virtualidad no consiste en un traslado de contenidos a otros entornos no presenciales, que nos resultaba imperioso pensar en una manera novedosa de darle visibilidad al EscriVid. También queríamos hacerlo en ese lugar que no habitamos desde hace más un año sino a la distancia: la oficina del Área de Publicaciones y el entorno de la Ciudad Universitaria. El otoño y la relativa tranquilidad sanitaria que precedió a la que se ha dado en llamar ‘segunda ola’ nos permitió un encuentro breve, presencial (y cuidado, desde luego) para hacerlo de ese modo y en ese lugar tan querido, tan anhelado. Pero tampoco queríamos dejar de darle espacio a las voces de les autores que, son, ya se sabe, les protagonistas de toda presentación. Por eso les pedimos que enviaran los títulos y un fragmento de sus textos en audios de WhatsApp que María reunió y editó en el video. El efecto de esas voces y de las imágenes de la Facultad convertida en lugar de esparcimiento o en desierto es realmente conmovedor y evoca la novela de Valeria Luiselli que Alicia y Guadalupe mencionan en el prólogo del EscriVid: la Facu es un ‘desierto sonoro’ y quienes la habitamos, aun desde nuestros hogares solitarios o bulliciosos, tenemos mucho que decir de esto que nos ha pasado, que nos sigue pasando”, relató la coordinadora del Área de Publicaciones, Candelaria de Olmos, sobre el modo de presentación.

El e-book está disponible para descargar de manera gratuita aquí

El estreno será el lunes 14 de junio, a las 19 hs, en https://youtu.be/HUuWOKTaKrE

Finalmente, Candelaria de Olmos nos anticipó que “el Área de Publicaciones está trabajando fuertemente en otras publicaciones, más digitales que en papel” y reiteró la invitación a la presentación de este lunes “es muy importante para nosotros que nos puedan acompañar con una presentación novedosa, para no replicar encuentros virtuales y que tratan de sustituir una presencialidad que no está sucediendo, será un video de media hora que se presenta por primera vez, una video que pudimos grabar en esa ventanita que se abrió entre el final del verano y esta segunda ola de covid-19 que nos tiene tan preocupados, y que nos permitió habitar por un ratito aunque sea, el espacio de la facultad, de la oficina del área de publicaciones, para grabar en esos lugares tan anhelados y extrañados con tanta nostalgia por nosotres, esta presentación que ha sido hecha como un gesto casi amoroso.”