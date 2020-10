Cada 13 de Octubre se festeja el día de los profesionales de la Psicología y en la Facultad de Psicología de la UNC, este 2020 fue más que especial.

No solamente porque la celebración tuvo que hacerse con la modalidad virtual sino porque además se contó con la presencia de Miss Bolivia, que junto a la Decana Patricia Altamirano participaron de un encuentro on line coordinado por Marienela del Rosario Luque, durante el cual se desarrolló un diálogo enmarcado con la música de esta artista argentina que brindó un show a "todes celebrando este día", según señaló la también psicóloga, además de cantautora y productora.

Además de la música se compartieron preguntas de la comunidad Psi de la facultad y de las propias Decana y Coordinadora que debatieron sobre diferentes temas con María Paz Ferreyra (Miss Bolivia) sus preceptos, su voz aguda pero firme, la que nació en Buenos Aires y vivió ocho años, en Villa General Mitre, pegado a La Paternal.

Miss Bolivia es psicóloga, con un posgrado en medicina ayurvédica certificado por Conicet, y era docente de Problemas Antropológicos de la Psicología, la materia electiva con más inscriptos en Psicología de la UBA (“La más crítica de la currícula”, acota, con autores posmodernos como Deleuze cuestionando a la filosofía “de Occidente” de Marx, Nietzsche y Freud).

También trabajaba en el área de emergencias de la Ciudad y era delegada gremial en Sutecba, al tiempo en que además producía contenidos para el Canal de la Ciudad y adicionalmente daba clases de ashtanga.

“Pero llegó el PRO al gobierno y nos echó a mí y a otros más que no dábamos con el perfil”, rememoraba en una entrevista realizada por el diario Clarín.

“Estaba en una disyuntiva, entre llamar al gremio para que me reincorporaran o arrancar con mi productora… O dedicarme a full a la psicología, tomando más pacientes. También me había separado, así que me quedé sin casa, sin mujer, sin laburo. Y en ese plan de crisis, me la jugué entera por esto”, comentó en esa oportunidad.

En un momento de la imperdible conversación, polémica y desafiante, María Paz Ferreyra respondía a términos y consignas que le tiraban sus interlocutoras, hasta llego a señalar ante el significado de "exorcista" que para ella "rimaba con artista y analista".

