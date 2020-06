En estos años seguramente muchas mujeres no se sintieron contenidas, no accedieron a un sistema de salud que les diera respuesta, mujeres que murieron acorraladas al entregarse a técnicas peligrosas y todas no tuvimos el derecho a decidir.

El pasado 28 de mayo, se cumplieron 15 años del inicio de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa que surgió en Córdoba se transformó con el tiempo en un reclamo masivo de mujeres sin fronteras y se instaló en la agenda pública y social de manera definitiva.

En Ciudad U tomamos contacto con Natalia Di Marco, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y coordinadora del Área de ESI (Ley de Educación Sexual Integral) de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.