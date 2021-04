En una ceremonia desarrollada este mediodía, el vicegobernador y presidente del Poder Legislativo de Córdoba, Manuel Calvo, hizo entrega de una plaqueta de reconocimiento al médico Hugo Pizzi.

El infectólogo cordobés fue distinguido por su trabajado incansable durante la pandemia en nuestra provincia y al momento de la ceremonia, el vicegobernador destacó que “Queríamos brindar un humilde y justo homenaje a un trabajador incansable de la salud de nuestra provincia, como es el doctor Pizzi. A lo largo de toda su trayectoria nos ha honrado con su tarea realizada, no solamente en nuestra provincia sino en Argentina y también en el mundo.”

“Además de su trayectoria en el trabajo, ha sido un fiel colaborador nuestro durante esta pandemia. De él hemos aprendido, hemos escuchado, hemos debatido y se ha convertido en una persona que nos ha brindado mucha claridad sobre algunas de las situaciones extraordinarias que está viviendo el mundo en este momento”, agregó Manuel Calvo.

El acto se realizó en el auditorio de la Legislatura, ante la presencia de la prensa, de algunos funcionarios como fue el caso del ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; otras autoridades legislativas, provinciales y académicas; además de familiares del homenajeado y de los legisladores Diego Hak y Alejandra Piasco, autores de un proyecto de declaración de reconocimiento que fue aprobada en sesión el 17 de marzo pasado y apoyada por todos los bloques parlamentarios y donde se destaca “la trayectoria profesional y académica en los ámbitos provincial, nacional e internacional de la salud humana, del Médico Infectólogo, Epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi”.

Al momento de recibir el reconocimiento a través de una plaqueta de homenaje, el doctor Hugo Pizzi expresó: “Esto es algo que realmente a mí me va a marcar para el resto de mi vida. He recibido muchas cosas pero nunca tan impactantes como la de mi provincia. Por lo tanto, yo quiero agradecerles, quiero abrazarlos afectuosamente a todos y, fundamentalmente, quiero que sepan que voy a seguir trabajando pero fundamentalmente estoy muy agradecido. Esto para mí es un abrazo cariñoso que me da muchísima más fuerza”.

Al ser consultado, por el reconocimiento al Dr Pizzi, el Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, le dijo a Canal 10 que “es un muy merecido homenaje, y le recordaba a la gente que se angustia por tener que usar barbijo y su respuesta fue excelente, acá se había muerto una pareja de médicos y a la angustia la tiene esa gente, el barbijo puede ser una molestia y recordaba él que en Oriente la gente lo usa todos los días y todos los años por la polución y nadie se va a morir por eso, por lo que hoy es el día en el que los cordobeses y los argentinos tenemos que hacer todo de nuestra parte para que esta segunda ola que vienen muy mal, la soportemos lo mejor posible,”

A su turno, el Dr. Diego Cardozo Ministro de Salud de la Provincia, nos refirió que “agradecer a la Legislatura, a nuestro Vicegobernador, el homenaje que le brindan a nuestro profe, a sido mi profesor, he aprendido mucho y lo más importante es que no sólo aprendí medicina sino que aprendí conceptos básicos de la vida que nos ha transmitido en todo nuestro crecimiento universitario, nos ha marcado con muchos valores de la vida, y en este momento tan difícil y tan crudo que estamos pasando, nos ha acompañado, a veces hasta exponiendo su vida por contagiarse, siempre al lado nuestro y colaborando, ayudando y enseñando, todas las premisas para poder proteger de la mejor manera a nuestros cordobeses. Estoy muy feliz y muy orgulloso como parte de la sociedad cordobesa de que el Dr. Pizzi forme parte de nosotros porque ha estado con nosotros y va a a seguir estando en los momentos más críticos y más duros.”

Finalmente el homenajeado Dr. Hugo Pizzi, visiblemente emocionado le dijo a Canal 10: “un placer estar junto al canal universitario, mi casa, y quiero transmitirles que tengo una emoción inmensa porque el reconocimiento de Córdoba, si bien en algunos países vecinos que he asesorado me han distinguido, pero esta realmente me lo quebró a espíritu, porque la emoción que me embarga es maravillosa, toda la gente, la gente que he podido formar, la gente cariñosa, los abrazos que he recibido, el afecto que he recibido, o sea va a ser algo inolvidable que lo voy a llevar hasta que me muera.”