Rumbo a las elecciones en la UNC

La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba ya palpita una histórica jornada electoral que se vienen para el mes de Octubre del 2021

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, la Casa de Trejo aprobó un proyecto con adaptaciones excepcionales y transitorias del reglamento electoral, que establece la modalidad y las fechas para la elección de autoridades unipersonales de las 15 facultades y de representantes para renovar las bancas del Consejo Superior y de los consejos directivos.

De esta manera, quedó establecido un formato que combinará participación presencial y postal.

Estudiantes, egresados y egresadas que optaron y se registraron -hasta el pasado 24 de agosto- para participar a través del voto postal deberán emitir su sufragio del 11 al 15 de octubre.

Entre el 18 y 22 de octubre en forma presencial, y del 11 y la 15 de octubre por correo postal, la comunidad universitaria irá a las urnas. Se trata de la elección de las autoridades unipersonales de las 15 facultades (decano/a y vicedecano/a) cuyos mandatos duran tres años.

Respecto del avance del proceso electoral, el Secretario General de la UNC, Ing. Roberto Terzariol, le contó a Canal U que “cerca de 12.000 personas han optado, entre estudiantes y egresados, en su mayoría estudiantes, para hacer uso de la opción de voto por correo postal. Se incorporan a un padrón especial para que les llegue a su domicilio el voto para que puedan emitirlo entre el 11 y el 15 de octubre.”

En cuanto a los padrones para ser consultados, el Ing. Terzariol señalo que “las facultades enviarán los padrones provisorios de cada una de ellas y mediante un sistema informático se harán entrecruzamientos para verificar si hay personas que están en dos padrones o pertenecen a dos unidades académicas para ir ubicándolos de acuerdo al reglamento en la que corresponda de modo tal que cada uno vote una sola vez.”

Al referirse al protocolo a seguir en el formato de votación para la modalidad presencial, el Secretario General de la UNC explicó que “hemos pensado que van a ser unas 600 mesas de votación, distribuidas en las 15 unidades académicas y el área central, y de ese modo, con la cantidad de días dispuestos para votar y la cantidad de mesas, esperamos que no haya menos de un metro y medio de distancia entre una persona y otra para que se puedan desarrollar normalmente durante todo el día, llevándole la tranquilidad a todos que si eventualmente un día no van a poder hacer uso de su derecho al voto porque hay demasiada gente y no se puede votar hasta la hora de cierre, le quedan los otros días para poder concretar la votación.”

Serán cinco días para la votación presencial, por lo que Terzariol nos detalló cómo serán distribuidos los grupos de votantes al explicar que “de lunes 18 al viernes 22 podrán votar estudiantes, miércoles, jueves y viernes para los egresados, y jueves y viernes para los docentes y no docentes. Esto responde a dos cuestiones, primero el número de personas, segundo su participación viniendo a clases y demás, y obviamente el nivel de participación de cada uno de ellos”, y agregó que “esperamos que mejoremos la performance que hemos tenido en las otras elecciones a nivel nacional, en las cuales ha habido un disminución de la cantidad de votantes respecto de la elección tradicional, que tratemos de mantener los mismo estándares que venimos trayendo, normalmente votan unas 85.000 personas en toda la universidad.”

El Ing. Terzariol nos adelantó también que “cada vez se vé más gente interesada en conocer cómo son la presentación de avales y demás para presentar eventualmente listas de candidatos o agrupaciones de electores o asociaciones profesionales que quieren participar, aunque todavía no se habla de candidatos, pero seguramente que muchos ya tienen in péctore quiénes serían las personas que está ocupando esos lugares, pero por el momento no hay nada oficial.”

El voto de los Centros de Estudiantes, también estarán incluidos en el envío del los votos por correo postal, fue una de las inquietudes que le consultamos al Secretario General de la UNC respecto de lo que nos confirmó que “por un pedido de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) para que los acompañemos y les demos una mano a través de la universidad en la votación, ya que ellos son los más afectados, y como no tienen capacidad económica para llevarlo a cabo, la universidad les ha propuesto que participen a través del sobre en el cual mandamos los votos para las autoridades universitarias que estén incluidos los votos también de las elecciones para estudiantes, pero vana a ser sobres totalmente separados y cuando lleguen a la universidad, serán distribuidos uno a la junta electoral de los centros de estudiantes y el otro a la junta electoral de la unidad académica, de modo tal que no haya ninguna interferencia entre uno y otro, recordemos que son dos elecciones totalmente separadas, simplemente les estamos dando una colaboración.”

¿Qué elige la comunidad de la UNC en octubre?

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) concretará en octubre próximo las elecciones de las autoridades y representantes de sus facultades, que debieron postergarse a causa de la pandemia mundial provocada por el coronavirus.

También se eligen representantes de los consejos directivos de las 15 facultades que se componen de la siguiente manera: 9 consejeros/as docentes, 6 consejeros/as estudiantiles, 2 egresados/as y un representante no docente. Los mandatos de los representantes docentes, egresados y no docente tienen una duración de dos años. En cambio, los consejeros estudiantiles se renuevan todos los años.

Además, se renovarán por completo las bancas del Consejo Superior, que se compone de la siguiente manera: 15 decanos/as, 15 consiliarios/as docentes, 10 consiliarios/as estudiantiles, 3 egresados/as y 2 no docentes (artículo 10, Estatutos de la UNC).

Por otro lado, el artículo 11 de los Estatutos de la UNC establece una cláusula transitoria sobre la incorporación de las autoridades de los colegios preuniversitarios al Consejo Superior.

¿Cómo será la modalidad de voto postal?

Quienes optaron por la modalidad voto postal recibirán en su domicilio 3 (tres) sobres.

. Un Sobre Nº 1 personalizado que contendrá: las instrucciones para el voto por correo postal; y la Boleta Única de Sufragio (BUS) firmada por las autoridades de la Junta Electoral pertinente.

El Sobre Nº 1 contendrá, además, otros dos sobres:

. Un Sobre Nº 2 que posee respuesta postal paga, se indica destinatario/a (Junta Electoral/Unidad Académica y claustro que corresponda), y remitente (elector/a).

. Un tercer Sobre N° 3, que no deberá poseer marca identificatoria y será el que se utilice para introducir las Boleta Única de Sufragio (BUS), a fin de garantizar el carácter secreto del voto.

La persona electora deberá entregar del 11 al 15 de octubre en las oficinas de la empresa postal el Sobre N° 2 que dentro llevará:

. Una copia de documento de identidad (frente y dorso) firmada por su titular y,

. El Sobre N° 3. Dentro de este sobre deben ir las Boletas únicas de Sufragio (BUS) debidamente plegadas en su interior y ambos sobres estarán cerrados.

La normativa para las elecciones 2021 en la UNC establece que las personas electoras son “responsables de ejecutar los pasos previstos para el ejercicio de su derecho-deber electoral en tiempo y forma”.

La recepción de sobres N° 2 en las oficinas de la empresa postal será hasta el día 15 de octubre de 2021. Asimismo, se estableció que “los Sobres N° 2 que llegasen a la Junta Electoral antes del cierre con errores en cuanto a la forma, y todos los que llegaren con posterioridad al cierre, se archivarán (en el segundo supuesto, sin abrir) y se remitirá constancia de voto en todos los casos; no obstante no serán contabilizados al momento del escrutinio”.

¿Cómo se realizará la recolección de los sobres-votos emitidos?

La empresa recolectará todos los sobres-votos y los remitirá a la UNC al lugar que esta indique y en la modalidad que se acuerde el día 21 de octubre de 2021.

Luego, la Junta Electoral de la UNC receptará estos sobres-votos remitidos por la empresa postal y confeccionará un acta en la que se consigne la cantidad de sobres receptados y el claustro al que pertenecen y los remitirá a las juntas electorales respectivas para la continuidad del proceso de escrutinio, el que será en forma conjunta con el voto emitido en forma presencial.

Las juntas electorales de las facultades sólo recibirán los Sobres N° 2 enviados por correo postal. Procederán a consignar en el padrón respectivo a que elector pertenece, posteriormente se extraerá el Sobre Nº 3, se verificará que no tengan identificación alguna (en tal caso se lo alojará en otro sobre sin identificar), y se los depositará en la urna correspondiente, para luego ser escrutados.

Los Sobres Nº 2 se archivarán por Secretaría de la Junta Electoral; y por separado, se tomará razón del sufragio, extendiéndose por correo electrónico, dentro de las 24 horas de recibido, la constancia de voto al elector. Cada Junta Electoral deberá convocar a los apoderados de las listas oficializadas para que tengan la posibilidad de estar presentes, o a través de fiscales delegados por ellos, durante todo el desarrollo de esta etapa del proceso.

El escrutinio de los votos correspondientes a la modalidad correo postal se realizará el día 22 de octubre de 2021.