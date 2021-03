Hasta el 30 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para la tercera cohorte del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología.

Dicho posgrado constituye un espacio de investigación y formación vinculado a la Educación en Ciencias Básicas y Tecnología (ECBT): Educación Matemática, Educación en Física, Educación en Biología, Educación en Química y Educación en Tecnología.

La carrera está cogestionada por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Otorga el título de Doctor/a en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología, que cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional por RM 1556/2018 del Ministerio de Educación de la Nación.

Está destinado a personas con título de grado de universidades nacionales, provinciales, privadas o públicas, reconocidas por el Ministerio de Educación o de universidades extranjeras con formación en alguno de los siguientes campos disciplinares: matemática, física, química, biología o tecnología.

Desafío

La iniciativa tuvo su origen la pasada década cuando un grupo de docentes e investigadores de distintas Facultades de la UNC decidió impulsar un espacio para el análisis y discusión sobre el desafío que supone el imprescindible desarrollo del sistema científico-tecnológico.

A tal fin, comenzó a desarrollar un posgrado de máximo grado académico que permitiera dar cuenta de una ausencia formativa cada vez más notoria.

"El desarrollo de la ciencia y la tecnología, orientado a necesidades estratégicas, permite abrir la senda del crecimiento de un país. Esta idea, que ha recorrido las sinuosidades del devenir político, parece gozar de cierto consenso. Para que ello ocurra nuestro país debe contar con un ámbito científico tecnológico consistente. Y para ello es imprescindible la formación de científicos y científicas que puedan nutrirlo. No tan evidente, sin embargo, es la reflexión sobre modos, herramientas y recursos que se disponen para la enseñanza de la ciencia y la tecnología. La potencialidad del sistema científico depende de la formación que reciban los futuros investigadores y de allí la relevancia que adquieren las instancias que forman a los formadores", expresa la comunicación dirigida a los interesados en el cursado.

“Nos propusimos generar un espacio de investigación y formación que incentive y promueva el estudio y la discusión en torno a conocimientos científicos específicamente vinculados a los campos que integran esa región de indagación: Educación Matemática, Educación en Física, Educación en Biología, Educación en Química y Educación en Tecnología”, destacan los docentes del proyecto.

Las inscripciones de la primera cohorte comenzaron en 2018. Las inscripciones a la tercera cohorte comenzaron en febrero de este año y se prolongarán hasta fines de marzo. Para generar mayores oportunidades de cursado, en agosto-septiembre se abrirá un segundo periodo de inscripciones. Y para los nuevos alumnos el posgrado se propone mejorar aquellos aspectos que le dan dinámica y vigencia a los contenidos constitutivos.

"La educación en ciencias básicas y tecnología es un campo de investigación y reflexión relativamente nuevo y se inclina a comprender mejor la diversidad de problemáticas asociadas con su enseñanza y aprendizaje para generar propuestas y transformaciones educativas en los distintos niveles de educación formal o en ámbitos de educación no formal. Precisamente, atendiendo a los requerimientos relacionados con los diferentes niveles educativos, la gestión del doctorado permitió que pudieran acceder al posgrado no solo un público egresado de carreras de grado en ámbitos específicos (matemática, física, biología, química) sino también egresados con título superior no universitario de carreras de cuatro años de duración como mínimo con formación en dichos ámbitos", destacan desde la organización.