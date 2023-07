El escrutinio definitivo desarrollado desde el pasado miércoles comenzó a ofrecer datos definitorios, en el marco de las elecciones desarrolladas en la provincia del Córdoba el pasado 25 de junio.

Mientras se esperan los números finales de la elección provincial, se fueron resolviendo los conteos de las elecciones municipales, donde había expectativa por saber cómo quedaban definidas las preferencias, sobre todo en casos en que hubo diferencias muy ajustadas entre candidatos.

Eso ocurrió en Mendiolaza, donde la elección se polarizó entre la candidata del PRO, Adela Arning, y el postulante de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Dalke. Es que la primera había ganado en el escrutinio provisorio con una diferencia porcentual de tres décimas. Mientras tanto, el radicalismo, encabezado por Martín Marcolongo, quedó tercero lejos.

Sin embargo, entre el domingo y el lunes la definición se confirmó en el escrutinio definitivo que espera por la oficialización de los datos. Arning se impuso por algo más de 20 votos.

“Estamos cansados pero felices”

Arning se refirió por Radio Universidad a los resultados que la confirman como la próxima intendenta de Mendiolaza, tras varios días de haberse desarrollado la elección y de haber obtenido un ajustado triunfo.

Los datos que ahora confirman su victoria, la invitan a reflexionar: “Fue una muy buena campaña, estábamos tranquilos de alguna manera porque veíamos que en la calle teníamos muchísimo apoyo y había una gran expectativa puesta en nosotros”, dijo.

Sobre los resultados, de algo más de 20 votos a su favor expresó: “Logramos ganar, ajustados, pero ganamos”.

En ese marco, admitió que de alguna manera no los ayudó la configuración de la Boleta Única. “Era una boleta sumamente complicada, no nos favorecía para nada porque no estábamos en lista completa como el candidato con el que se había polarizado la elección y cuando empezamos a contar los votos nos dimos con que había muchísimos votos en blanco y entendemos que muchísimos de ellos iban a ser para nosotros, porque marcaban a Juntos por el Cambio y no nos marcaban a nosotros que estábamos abajo, a un costado, un poco escondidos”, explicó.

En este sentido, dijo que a futuro habrá que evaluar alternativas. Si bien no se mostró en contra de la Boleta Única, dijo que tal vez será más apropiado pensar en dividir las boletas, una para la elección provincial y otra para la municipal, o bien mejorar la capacitación para la ciudadanía.

Más servicios e infraestructura

La intendenta electa agradeció los mensajes de apoyo y dijo: “Hay una gran expectativa y esperanza puesta en nosotros”.

“Tenemos una ciudad que tiene hace 24 años la misma administración, ha crecido exponencialmente y todos los vecinos sentimos que no ha habido un acompañamiento del Estado municipal”, describió.

Y agregó: “Vemos que ha habido un abandono del espacio público y de los servicios. Creo que hay que hacer un diagnóstico del estado municipal, como cualquier administración lo debería hacer”.

Para abordar este escenario, Arning dijo que ha conformado “un equipo profesional” con el que irán ejecutando cambios para la ciudad. “Conocemos las problemáticas que tiene nuestra ciudad y nos hemos preparado y nos seguimos preparando para la gestión que asumiremos el 10 de diciembre”, remarcó.

Dijo estar de acuerdo con una mirada de “ciudad campo”, como la actual gestión denominó a Mendiolaza, pero que hay mucho por hacer. “Todos elegimos a Mendiolaza por su naturaleza, pero eso no quiere decir que no tengamos que acompañar con infraestructura y servicios”, dijo.

Al respecto, señaló que “Mendiolaza creció si un orden y sin planificación y eso nos trae muchísimos problemas con los servicios, la mayoría de barrios abiertos no tienen gas, la iluminación es obsoleta, el 90% de las calles son de tierra y están en muy mal estado, no hay cordón cuneta, no hay veredas, hay que mejorar el centro de salud y sus servicios, hay que trabajar con el empleado del municipio hay que darle oportunidad de adquirir mayor conocimiento”.

Insistió en la necesidad de “profesionalizar la gestión” al señalar que “hay que trabajar en la parte de recursos humanos, optimizar capacidad y profesionalizar cada área del municipio.

La ciudad donde Juntos por el Cambio “se rompió”

Hay que recordar que Mendiolaza fue un caso en el que Juntos por el Cambio fue separado, por lo que en la boleta el Pro y la UCR ofertaban candidatos diferentes, Arning y Marcolongo. Y esto fue porque fracasaron las negociaciones.

“No fue una decisión que tomamos, la intención era armar una propuesta de Juntos Por el Cambio y nos pusimos a disposición para armar la propuesta”, dijo Arning que es además vicepresidenta de la mesa del Pro del departamento Colón.

En ese sentido, manifstó que, pese a que siempre fue crítica de la gestión de Salibi, estuvo a disposición para armar el espacio. “La regla que puso Juntos por el Cambio en la provincia era que había que ponerse de acuerdo en quién era el candidato o definirlo por medio de una encuesta”. Sin embargo, las negociaciones luego fracasaron. “Cuando llegamos a la mesa de negociación no se respetó esa regla”, explicó.

“(Daniel) Salibi no quiso por nada del mundo que yo fuera la candidata de de Juntos por el Cambio”, señaló.

“Nosotros la instancia la dimos, peor no estábamos dispuestos a que nos pasen por encima”, afirmó, al detallar los motivos por los cuales decidió postularse por el Pro.

Ahora, se prepara para asumir al frente de la intendencia de Mendiolaza tras los 24 años de gestiones a cargo del intendente saliente, Daniel Salibi.