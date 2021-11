Es para desalentar la salida de dólares y todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

Además la resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a las emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas digitales o agencias de viajes, según lo establecido por la comunicación A7407 de la entidad.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central.

La medida golpea de lleno a las empresas de viajes y las líneas aéreas al planearse los viajes de la temporada de verano. Desde el sector podrían incluso pusieron en duda la legalidad de la decisión.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, Gustavo Peralta, presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes dijo que “son manotazos de ahogados, medidas que se toman entre gallo y medianoche demostrando la incapacidad de sus funcionarios. Atentan contra una actividad que estaba con la cabeza en la temporada y buscando la reactivación. Estamos hablando con abogados para salir a pelear legalmente.”, expresó el representante del sector.

Reservas en riesgo

Las razones que llevaron al BCRA a tomar esta medida son más que evidentes: la necesidad de desalentar que salgan dólares del país y así se sigan debilitando sus reservas, frente a la incertidumbre que genera el demorado acuerdo con el FMI. Argentina enfrenta 24 vencimientos en 2022 de capital, intereses y sobrecargos por u$s 19.115 millones y otros u$s 19.367 millones en 2023 por deuda tomada en el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.