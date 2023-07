La presidenta de Transparencia Internacional Argentina, Delia Ferreira Rubio, analizó el desarrollo de las elecciones municipales desarrolladas este domingo y calificó de “disparate” y “un bochorno” el comunicado publicado por la Junta Electoral.

Ferreira Rubio se mostró ampliamente crítica respecto de la solicitada publicada por el mismo organismo encargado del desarrollo del comicio, que advirtió que no no serán aplicadas multas para quienes no concurrieron a votar.

La abogada recordó que recientemente hubo un antecedente similar cuando se dio equivalente mensaje desde la Junta Electoral provincial, en momentos de la elección para gobernador, aunque en esa oportunidad fue solo “un comentario” en medio de un reportaje, y no un aviso oficial contratado y publicado en la prensa, como ocurrió ahora.

En ese marco, señaló de mayor gravedad la comunicación de la Junta Electoral Municipal, la que además estuvo acompañada de una “campaña digital dirigida", que implicó la llegada de numerosos mensajes de texto a electores, con similar mensaje.

Aunque dijo que es necesario ahora un análisis más pormenorizado, remarcó que “el primer resultado que se puede ver es que fueron a votar 110.500 electores menos que en la elección a gobernador, en la ciudad de Córdoba, y en la que ya se había registrado una baja con respecto de los promedios habituales de votación”. “En aquel momento votó el 67,7% de los cordobeses y ayer 60,26%”, dijo, insistiendo en la marcada baja de la participación.

VER: La "baja participación" rompe una línea de crecimiento en Córdoba

De todos modos, advirtió que no se puede hacer una atribución directa entre esta baja y aquella “recomendación” emitida por la Junta Electoral. Aunque insistió que “los números son un dato objetivo que podemos ver”.

En rigor, Córdoba vivió la jornada electoral con menor participación desde la vuelta de la democracia, con solo el 59,7% del padrón que acudió a votar.

Ferreira Rubio indicó además que este panorama de una baja en la participación se está registrando en prácticamente todos los distritos del país. “Esto tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones, el desapego ciudadano, el hartazgo con la política, la insatisfacción con las prestaciones de la democracia”, señaló.

En este contexto, la especialista descartó que alguno de los candidatos se haya visto favorecido con esta merma en la participación, considerando que porcentualmente los dos más votados perdieron casi por igual.

Finalmente, aclaró que pese a esta circunstancia, esto no afecta la legitimidad y el triunfo de Daniel Passerini. En ese sentido, agregó además que “los cordobeses tenemos que reconocer también la actitud de De Loredo”.

“Tanto el que perdió como el que ganó ayer reconocieron la derrota y el triunfo, aún sin un solo dato oficial cargado”, concluyó, destacando el normal cierre del comicio.