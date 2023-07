El intendente electo de Villa Allende, Pablo Cornet, agradeció a los vecinos tras su triunfo en las elecciones de este domingo. “Estamos con mucha alegría porque es una oportunidad para que sigamos trabajando por nuestra querida Villa Allende”, señaló por Radio Universidad a horas de ganar en los comicios municipales de esa ciudad.

Sobre la clave del triunfo, que le permitirá llegar a la intendencia tras triunfar con el 27,45% de los votos entre las doce propuestas que se postularon, destacó: “Somos un grupo humano, un equipo, que fue a decirle la verdad a los barrios; nosotros no fuimos con propuestas que no se iban a poder cumplir, fuimos a decirles la verdad y no subestimamos al vecino”, destacó.

El principal problema, la inseguridad

Cornet admitió que el tema de la inseguridad es el problema que más preocupa e hizo un llamado al trabajo en conjunto de la Municipalidad, junto con la Policía e incluso reforzando la participación de Gendarmería.

“La inseguridad es el principal problema para muchísimas localidades, es un tema muy importante que tenemos que abordar y trabajar lo más rápido que se pueda en conjunto con la Policía y si se puede también en algunas cosas con la Gendarmería”, señaló

“Nosotros por un lado tenemos el trabajo conjunto que debemos hacer con la Policía de la provincia y con la Gendarmería y apostando a que cambie este sistema garantista que tenemos en la Argentina, que eso no lo vamos a poder cambiar desde la Municipalidad pero vamos a apostar a que el próximo gobierno lo va a hacer”, se esperanzó.

Sobre el desafío de combatir la inseguridad, prometió desde la Municipalidad “hacer una tarea preventiva aumentando la cantidad de cámaras en la ciudad para poder tener una cámara en cada punto neurálgico, mejorar la tecnología de las cámaras y trabajar en la capacitación del cuerpo de seguridad ciudadana para que le pueda dar abordaje a las situaciones que se presentan a diario”.

“Eso, sumado a mucha mejor iluminación y a una mucho mejor comunicación para receptar los reclamos y denuncias de manera rápida”, describió, al insistir que el municipio realiza una tarea preventiva y no reactiva.

Triunfó el PRO

En Villa Allende, como ocurrió recientemente en Mendiolaza, el PRO fue solo y no en la alianza de Juntos por el Cambio. “Nosotros no somos Juntos por el Cambio porque el Frente Cívico y la Colación Cívica decidieron ir por fuera”, dijo, aunque admitió que el PRO estuvo acompañado por un sector importante del radicalismo.

Igualmente, se mostró optimista en que desde ahora estos espacios trabajen en conjunto por Villa Allende, más allá de las divisiones que se produjeron de cara a la elección.

Pronosticó un buen vínculo con la Provincia y destacó aspectos de los dos candidatos que Juntos por el Cambio propone para las PASO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sin inclinarse definitivamente por uno de ellos.

Cornet asumirá en diciembre cuando termine la actual gestión a cargo de María Teresa Riu-Cazauz de Vélez.