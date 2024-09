El costo político del veto a la movilidad jubilatoria, según las últimas encuestas

El veto del presidente Javier Milei al aumento extra asignado por el Congreso Nacional para los jubilados resulta políticamente costoso, según las últimas mediciones. A nivel nacional, consultora Delfos reportó que apenas 38% está de acuerdo con el veto, un guarismo que se ubica casi 18 puntos porcentuales por detrás del voto obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en el ballotage (55,6%). En tanto, más del 50% está en desacuerdo (gráfico arriba), 6,5 puntos porcentuales por encima del voto a Unión por la Patria (UP) en la segunda vuelta del año pasado.

En tanto, consultora Opina publicó que apenas 35% califica al veto como una medida positiva, un guarismo que está en el mismo orden de magnitud del voto obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las primarias de agosto y la primera vuelta de 2023 (alrededor del 30%). Por otro lado, casi 60% lo califica como una medida negativa (gráfico arriba), 14,5 puntos porcentuales por encima del voto a Unión por la Patria (UP) en la segunda vuelta de 2023.

Según la última encuesta de Analogías, el resultado es aún más desfavorable para el gobierno nacional, con casi 64% de desacuerdo vs 22,5% de acuerdo (gráfico arriba). Así, los críticos casi triplican a quienes apoyan la medida.

A su turno, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (OPSA/UBA) reportó un apoyo de 42% vs un desacuerdo de 58% (gráfico arriba). En cualquier caso, la tendencia invierte el resultado del ballotage de noviembre de 2023, cuando Milei alcanzó 55,6% de los votos vs 44,4% de Sergio Massa. En la misma línea, 57% opina que la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso es correcta y necesaria, mientras que 43% cree que si bien los haberes previsionales han perdido mucho poder adquisitivo no es un momento oportuno para aprobar esa ley, por sus efectos inflacionarios a futuro (gráfico abajo).

En síntesis: 1) en el promedio de cuatro encuestas nacionales, el apoyo al veto presidencial ronda el 34% vs un desacuerdo que roza el 58% 2) esto implica que en este tema Milei sólo recibe el acompañamiento del núcleo duro que lo votó entre agosto y octubre, sin el plus que sumó en el ballotage 3) en Córdoba, donde LLA obtuvo 74,05% de caudal en segunda vuelta, el veto llega a casi igual porcentaje de rechazo, según la última medición realizada por Grupo Feedback en el área metropolitana (gráfico abajo).