El Centro de Promoción del Adulto Mayor (CEPRAM) realizó una encuesta entre 500 personas mayores, que son parte de la institución, con el objetivo de obtener algunas respuestas al impacto que generó la pandemia en el 2020. El relevamiento se hizo a través de las redes sociales y respondieron en su mayoría mujeres (90,7%), con una edad promedio de 69 años.

¿Qué pasa con las personas mayores que están solas, que no tienen familiares cercanos con quienes contar? ¿Cómo ayudar a quienes no están insertos institucionalmente? ¿Qué pasa con las personas mayores que no manejan la tecnología? Fueron algunas de las inquietudes que surgieron a medida que transcurría el año pasado. La encuesta permitió encontrar algunas respuestas: el 94% de personas manifestaron que su estado de salud en pandemia fue bueno o muy bueno, mientras que el estado de ánimo también fue positivo en un 73,3% de las encuestadas. Vinculado a esto se destaca el uso de estrategias de afrontamiento vinculadas al placer inmediato tales como comer (33,9%) y dormir más de lo habitual (26,5%).

Respecto a las preocupaciones de las personas mayores no estaban sólo centradas en sus condiciones de vida, sino que ellas mismas fueron fuentes de sostén emocional y social para las generaciones más jóvenes, cuando éstas necesitaron apoyo al perder trabajo o enfermarse. Ocupa un lugar importante la preocupación por otros como hijos y nietos (70,7%) y la profundización de los vínculos con personas queridas (67,7%).

En ese sentido, se han sentido acompañadas o asistidas el 91,6%; principalmente por familiares y también por sus amigos (53,2%), sus pares compañeros de clase (34,5%) y por vecinos (16,3%).

Sin dudas, la virtualidad atravesó la vida de muchas personas y fue un desafío para los adultos mayores con el uso de nuevas tecnologías. Si bien muchos ya disponían de un teléfono celular inteligente, tuvieron que incorporar nuevas herramientas digitales tales como WhatsApp (97.4%), Zoom y plataformas similares (39,3%), Facebook (10,8%) y correo electrónico (9,6%).

2021: Programa de acompañamiento digital

La pandemia no terminó y las personas mayores están en lista de espera para recibir la vacuna. Mientras tanto la vida continúa y los desafíos siguen vigentes: el uso del homebanking, de plataformas virtuales de aprendizaje; compras en internet de manera segura; realizar trámites de manera virtual (ciudadanía digital); optimizar el uso del celular; vincular dispositivos; redes sociales; son algunos de los aprendizajes que figuran como pendientes. Por este motivo el CEPRAM diseñó como novedad, entre sus propuestas, para este 2021 un Programa de Acompañamiento Digital.

La idea es facilitar para quien lo necesite, sin importar el grado de conocimientos previos, tutores especializados, con destrezas y habilidades específicas, que acompañan y enseñan personalizadamente, de manera virtual o presencial; individual o en pequeños grupos, en función de las dificultades, intereses y necesidades de los alumnos.

Las personas interesadas pueden comunicarse durante el mes de febrero, de lunes a viernes de 8 a 14 hs al 3513056481, y de 14 a 19 hs al 3517546551 o ingresando a www.cepram.org.ar/cursos .