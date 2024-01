Mega DNU y Ley Ómnibus: acuerdo vs. desacuerdo, según las últimas encuestas nacionales

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con el contenido del DNU y de la ley “ómnibus” que comunicó Javier Milei?

5-8 DE ENERO DE 2024 – TOTAL PAÍS

El mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus son las dos grandes apuestas del gobierno nacional de Javier Milei en la actual coyuntura. El DNU debe ser refrendado al menos por una de las dos cámaras del Congreso Nacional para mantener su vigencia, mientras que el segundo se debate en sesiones extraordinarias desde hace varios días. El principal argumento con el cual el presidente sostiene ambas iniciativas es que una mayoría de 55,6% eligió ese rumbo en la segunda vuelta de noviembre pasado. Sin embargo, el aval a esas medidas está sensiblemente por debajo de ese guarismo en las últimas encuestas nacionales. Según Synopsis, 41% acuerda con ellas, vs 47,2% que está en desacuerdo (gráfico arriba). Esto arroja un saldo desfavorable de 6,2 puntos porcentuales que pone de manifiesto una primera minoría adversa.

¿Qué tan de acuerdo estás con que Milei tome medidas mediante DNU sin permitirle al congreso discutirlas? 5-8 DE ENERO DE 2024 – TOTAL PAÍS

El DNU despierta mayor resistencia, dado que implica que el Congreso delegue facultades en el presidente por un plazo de dos años (prorrogable a otros dos, lo que implicaría plenos poderes al Ejecutivo durante todo su mandato). En este punto, 53,4% se muestra poco o nada de acuerdo, vs casi 41% a favor (gráfico arriba). De nuevo, el aval se ubica en torno al umbral del 40%, mientras que los rechazos superan el caudal obtenido por Sergio Massa en el ballotage de noviembre (44,3%), lo que implica que la mayoría que votó a Milei en esa instancia no se transfiere en apoyo a esas medidas en la misma magnitud, mientras que la postura opositora se proyecta por encima del voto a Unión por la Patria (UP).

¿Crees que la mayoría que votó a Milei en el balotaje lo autoriza a decidir solo o crees que debería decidir buscando acuerdo con el resto de los actores políticos? 5-8 DE ENERO DE 2024 – TOTAL PAÍS

En la misma línea, la encuesta de Synopsis detecta una demanda de consenso que el gobierno actual no atiende: 48,2% de los electores pondera la necesidad de acuerdos políticos, mientras que apenas 28,4% se inclina por el decisionismo que encarna Milei (gráfico arriba). Esa postura de máxima se ubica en el orden de magnitud del voto obtenido por La Libertad Avanza en las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre (30%), pero es superada en 20 puntos porcentuales por quienes prefieren una política de consenso; una proporción similar se ubica entre ambas posiciones (22,3%).

Con matices, la última medición de D´Alessio/IROL también reportó un saldo desfavorable (en este caso, 9 puntos porcentuales) para el DNU: para 48% de los electores su contenido es “exagerado”, vs 39% que lo consideró “adecuado” (gráfico arriba).

En tanto, la última encuesta nacional de Consultora Delfos profundizó cuál es el nivel de acuerdo vs desacuerdo de distintos ítems del DNU. El mayor apoyo se registra en flexibilización laboral, con 48%, vs 46% de desacuerdo (gráfico arriba), lo que implica un empate técnico, dada una brecha de apenas 3 puntos porcentuales entre ambas posiciones. Este capítulo del DNU quedó en suspenso por diversas medidas cautelares que otorgó la Justicia. La derogación de la Ley de Alquileres también suma 48% de acuerdo con 44% de desacuerdo, un nuevo empate técnico dada la brecha de apenas 4 pp entre ambas posturas (gráfico abajo).

La derogación de la normativa que impide transformar empresas públicas en sociedades anónimas (SA) alcanza 46% de acuerdo vs 49% de desacuerdo, otro empate técnico dada la brecha de apenas 3 pp entre ambas posturas (gráfico abajo). Sin embargo, en este caso el rechazo roza el 50%, con lo que está cerca de convertirse en mayoría.

Derogar las leyes de promoción industrial alcanza 42% de acuerdo vs 45% de desacuerdo (gráfico abajo), un saldo desfavorable de apenas 3 pp que deja la disputa en empate técnico.

Transformar los clubes de fútbol en SA recoge un acuerdo de 42% vs un desacuerdo de 48% (gráfico abajo), lo que arroja un saldo desfavorable de 6 pp, cercano al empate técnico.

Modificar el marco regulatorio y eliminar las restricciones de precios a las empresas de medicina prepaga alcanza un acuerdo de 42% vs un desacuerdo de 50% (gráfico abajo), lo que arroja un saldo desfavorable de 8 pp y perfila una mayoría en contra. Se trata de otro ítem del DNU en suspenso, porque la Justicia también dictó cautelares en ese sentido.

Entre los ítems que midió Delfos, la medida más rechazada es la derogación de la Ley deTierras: apenas 32% de acompañamiento vs 54% de rechazo (gráfico abajo). El acuerdo seubica en el mismo orden de magnitud del voto libertario (en torno al 30%), mientras que eldesacuerdo lo supera por 22 pp y perfila una mayoría que se proyecta por encima del voto obtenido por UP en el ballotage.

En síntesis: 1) aunque el presidente Milei cuenta con 55,6% de los votos en términos de legitimidad de origen, ese caudal no se traduce en legitimidad de ejercicio como aval al DNU y la ley ómnibus 2) ambas iniciativas tienen acuerdos en torno al 40%, lejos del 50%+1 que constituirían mayorías 3) la demanda de consenso político supera holgadamente al sello decisionista que el presidente quiere imponer 4) cuando se indagan siete ítems específicos del DNU, ninguno llega al 50%+1 de apoyo, y cinco de ellos recogen más desacuerdo que acuerdo.