Milei vs Villarruel: cómo miden en las últimas encuestas

Sin duda, una de las “novelas del verano” es el conflicto entre Javier Milei y Victoria Villarruel, que viene escalando con mayor virulencia desde fines de 2024. ¿Qué muestran las últimas mediciones? Según la encuesta nacional cerrada esta semana por Consultora Delfos, en enero la imagen de Milei como dirigente vuelve a dividir opiniones en partes casi simétricas que arrojan un leve saldo a favor de 3 puntos porcentuales (pp), 48% positiva vs 45% negativa: esa brecha no resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2,1%, pero insinúa una leve mejora luego de varios meses en los cuales la tendencia resultaba adversa, tal como muestra la serie evolutiva (gráfico arriba). Por otro lado, la imagen regular del presidente alcanza 4%; si consideramos que eso expresa un primer nivel de malestar, entonces el saldo resulta de 1- pp.

En sentido contrario, el mismo informe muestra un retroceso en la imagen de Victoria Villarruel luego de que la disputa entre ambas figuras se volviera manifiesta: este mes, por primera vez la calificación positiva de la vicepresidenta perfora el 40% y queda 4 pp detrás de la negativa. Al mismo tiempo, la regular trepa a 17% y llega al pico de la serie evolutiva; nuevamente, si consideramos a ese dato como un primer nivel de malestar, el saldo queda en -21 pp.

Otra de las consultoras que relevó datos en lo que va del mes de enero fue Opina; a diferencia de Delfos, mide de manera polarizada, es decir, positiva vs negativa, sin regular. En el caso de Milei, obtiene el mismo resultado que en diciembre pasado, 53% vs 46%, un saldo de 7 pp estadísticamente significativo dado el error muestral de +/-1,85%. En cuanto a Villarruel, reporta una caída de 5 pp en la positiva y una suba de 6 pp en la negativa: 44% vs 54%, un saldo desfavorable de 10 pp (gráfico arriba).

En tanto, la consultora Comparactiva relevó la ciudad de Córdoba en enero, un distrito clave dado que en nuestra provincia la fórmula Milei-Villarruel alcanzó 74% de los votos en el ballotage de noviembre de 2023. El informe reportó 62% de imagen positiva para el presidente vs 35% de negativa, un saldo favorable de 27 pp, mientras que la vicepresidenta alcanzó 45% vs 38, un saldo de 7 pp que resulta estadísticamente no significativo dado un error muestral de +/-4,18% (gráfico arriba).

Finalmente, la consultora In Focus midió recientemente en Jesús María, una referencia central dado que Villarruel eligió el festival que se desarrolla en esa ciudad como vidriera por segundo año consecutivo: según el informe, Milei tiene allí 78% de imagen positiva vs 21,2% de negativa, lo que arroja un saldo favorable de casi 57 pp, mientras que Villarruel alcanza 68% vs 17,24%, de lo que resulta una brecha favorable de casi 52 pp. En síntesis: 1) el análisis de estas cuatro encuestas recientes coincide en mostrar que el presidente aventaja a la vicepresidenta en la variable imagen 2) los informes que hacen un evolutivo temporal también arrojan que en el último mes Milei se mantuvo o mejoró levemente, mientras que la performance de Villarruel se deterioró 3) esto sugiere que, al menos hasta el momento, ella es la más perjudicada en la disputa de poder desde la mirada de la opinión pública.