Pacto de Mayo y reconfiguración de la oposición al Gobierno Nacional, según las últimas encuestas

Luego del enfrentamiento con los gobernadores y cuando las encuestas muestran que la imagen positiva de la gestión presidencial viene en baja y ronda el 42% según las últimas mediciones nacionales de las consultoras Delfos (gráfico arriba) y Circuitos (gráfico abajo), Javier Milei llamó a los mandatarios provinciales a suscribir el “Pacto del 25 de Mayo” y los convocó desde este viernes 8 de marzo. En este marco, una valoración favorable que se ubica 13,6 puntos porcentuales por debajo del 55,6% que lo consagró presidente en el ballotage es un dato clave para perfilar escenarios a una semana de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1M y a dos días de que se cumplan 3 meses de gobierno.

El monitoreo de redes sociales que Scidata realizó entre el 1 y el 2 de marzo arrojó un sentimiento de conversación en redes con 82,5% de menciones positivas vs 17,5% de negativas respecto al “Pacto del 25 de Mayo” (gráfico abajo).

Se trata de un dato auspicioso, consistente con una opinión pública mayoritaria (53,3%) que cree que Milei debe hacer acuerdos con otras fuerzas y con los gobernadores para lograr la aprobación de leyes en el Congreso, según la última medición de Analogías (gráfico abajo).

Sin embargo, construir consenso implica algo diferente al “pacto de adhesión” que Milei impulsa y que implica, básicamente, alivio fiscal a las provincias a cambio de la aprobación de su programa: votar el proyecto de ley “Bases” y avalar el mega decreto de necesidad y urgencia (la primera cayó hace un mes, y el segundo corre el mismo riesgo en la Cámara de Senadores). Según Circuitos, la opinión pública está dividida respecto al paquete de medidas: 40,6% acuerda y 44,5% no acuerda (gráfico abajo); la tendencia es cercana a un empate técnico, pero perfila una primera minoría en contra que fideliza el voto obtenido por Sergio Massa en el ballotage de noviembre de 2023, mientras que el apoyo se ubica en el mismo orden de magnitud de la imagen positiva de la gestión presidencial, lejos del casi 56% que Milei sumó en aquella instancia.

Así, con un capital político en baja a casi tres meses de asumir, el presidente tiene que remontar la desconfianza que detonó el conflicto con los gobernadores en plena reconfiguración del mapa opositor. El resultado de las elecciones 2023 ubicó en la primera línea de la oposición a Axel Kiciloff, gobernador reelecto de manera contundente en provincia de Buenos Aires (PBA), el distrito de mayor peso electoral del país. Segundo se ubicó el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Massa. La primera encuesta realizada en la transición por CB Consultora reportó a Kicillof como líder opositor (32,4%), mientras que el ex ministro de Economía y la ex presidenta Cristina Fernández (con 11% y 9,3% respectivamente) cerraban el podio (gráfico arriba). Como dato fuerte, casi 29% dijo “no sé”, marcando el espacio para el surgimiento de un nuevo liderazgo opositor capaz de capitalizar el descontento con el oficialismo.

En enero pasado, consultora Opinaia volvió a medir el tema: nuevamente, Kicillof se ubicó primero (19%) con una leve ventaja de 3 puntos porcentuales sobre CFK, quien a su vez estaba en empate técnico con Massa (16% a 13%, respectivamente; gráfico abajo).

En enero, Analogías no midió figuras sino fuerzas opositoras: el resultado ratificó al peronismo como dominante, con 55% de las respuestas; las demás opciones se ubicaron individualmente por debajo del 10% y casi 24% no supo responder (gráfico abajo).

En febrero, la reaparición de CFK con un documento crítico sobre Milei la reposicionó fuerte en redes sociales: en ese momento, Taquión la ubicó segunda en la percepción de liderazgo opositor, por encima de Massa, con un dato clave: casi 31% respondió “nadie” (gráfico abajo). Más allá de matices en las cifras, Kicillof y Massa picaron en punta como figuras opositoras mientras que el peronismo fue la fuerza política que más capitalizó esa condición; en promedio, casi un tercio del electorado no identificó una referencia, abriendo una ventana de oportunidad para la emergencia de nuevas figuras.

El conflicto Milei versus gobernadores confirmó esa oportunidad; luego de esa disputa, la encuesta de Circuitos confirmó que Massa y Kicillof disputan el liderazgo opositor, pero arrojó una novedad: el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, con 11,2% de las respuestas, ingresó en el pelotón, en paridad con Guillermo Moreno y CFK (gráfico abajo).

En síntesis: 1) en la grilla opositora, el peronismo como fuerza junto a Kicillof, Massa y CFK como figuras son las principales referencias 2) hay espacio para novedades políticas a partir de la nueva grieta Nación vs provincias, pero la coyuntura demanda posicionamientos firmes ante el oficialismo, como el que instaló a Torres en el escenario nacional 3) después de la caída del proyecto “Bases”, el presidente redobló la apuesta, por lo que una oposición “aceleracionista” (como la que encarnó la CGT al convocar el primer paro nacional al día 45 de gestión) puede sacar ventaja frente a quienes elijan una estrategia más “gradualista” o “tiempista” 4) para tener éxito, la convocatoria al “Pacto de Mayo” debe generar un proceso de construcción de consenso; si Milei insiste en buscar un cheque en blanco, será difícil desandar el sendero de desconfianza que construyó en sus dos primeros meses de gestión y el conflicto de intereses hará inviable un acuerdo.