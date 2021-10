La mayoría de las elecciones en los últimos tiempos, sin importar donde ocurran, pierden los oficialismos. La razón es la pandemia y la devastación que dejo. En todo el mundo aumentó la frustración y el odio que generan la desigualdad, el hambre y la pobreza. En este escenario está creciendo una nueva derecha cuya agenda marca la política actual y arrastra a todos hacia enfrentamientos que nos conducen a un futuro muy oscuro si no reaccionamos a tiempo.

Todas las economías del mundo se han derrumbado y solo unos pocos líderes han comenzado un intento civilizatorio convocando a un pacto social refundacional para todas las sociedades , porque es lo único que cambiará el caldo de cultivo del odio en el que está creciendo la nueva ultraderecha. Pero es un pacto que será muy difícil de lograr si no se suman las mayorías de cada país y región del mundo.

El Papa Francisco es uno de los primeros en marcar la temática del acuerdo que debe hacer la humanidad: Que los gigantes tecnológicos no exploten la fragilidad humana, terminar con guerras y bloqueos económicos, que avance la educación por internet, que el capitalismo tome rostro humano, que los especuladores financieros condonen las deudas de los países pobres, que los medios no desinformen, que los gobiernos cuiden el bien común y no solo a las élites económicas, que se liberen las patentes de los remedios, que las grandes corporaciones dejen la naturaleza en paz y que los monopolios dejen de aumentar los precios de los alimentos robándoles el pan a los hambrientos. Parece una utopía, pero las utopías son necesarias para los seres humanos.

Todo el panorama mundial está presente en la Argentina. Macri dejó al país en la pobreza y endeudado como jamás en toda su historia y el hambre aumentó durante la pandemia aún más. Hoy es indispensable un pacto y un acuerdo entre los Argentinos y sin embargo esto parece aún muy lejano. La derecha de Juntos esta siendo arrastrada por la agenda de la ultraderecha hacia el odio, la intolerancia y la irracionalidad. Solo quieren quedarse con el poder y ni siquiera saben qué harán con él. Han llegado a decir que tomaran mas deuda para pagar la deuda que dejaron. Vienen por todo y ya no mienten como antes. Ahora dicen que van a destruir el trabajo, el salario y que van a precarizar todo para que solo ganen los empresarios. Para eso apelan al odio y que en ese clima la gente lo vote.

Sin embargo un acuerdo es posible porque la mayoría de los Argentinos sigue igual de mal que cuando terminó el macrismo y realmente desea que se terminen las peleas entre los políticos del gobierno y la oposición. La mayoría esta en situación de pobreza y desde los bordes de la sociedad se ve bien claro que todos los actores deben humanizarse y acordar el país que queremos para los próximos diez años, gobierne quien gobierne.