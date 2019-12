Este viernes, el fiscal Bernardo Alberione, brindó una conferencia de prensa donde informó cómo murió el médico ginecólogo, Daniel Casermeiro, hallado sin vida el pasado jueves por la tarde tras estar varios días desaparecido.

Por el hecho hay una persona sospechosa detenida, Gerardo Gette, imputado por homicidio calificado, quien sería conocido de la víctima.

El fiscal aseguró que la investigación "recién empieza". "Una investigación se sabe cuando empieza pero nunca cuando termina. No se sabe dónde puede derivar. Hemos encontrado un cuerpo. Estamos iniciando la investigación, pero esto recién empieza", dijo.

"No descarto nada", indicó Alberione, quien no arriesgó mayores detalles sobre la investigación. No obstante, un crimen es la principal hipótesis. "Fue una muerte a traición, una bala por la nuca".