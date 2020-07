En el marco de los controles que realizan inspectores de la provincia junto a agentes de la policía de Córdoba, el Comisario Gonzalo Cumplido informó que hasta el momento se labraron 348 multas por transgredir las disposiciones del protocolo que rige para las personas que deambulen por la ciudad capital.

Cabe destacar que desde el lunes comenzó la obligatoriedad del pago de las multas tras un período de gracia dado a la población para que aprenda diferentes aspectos de la normativa.

De acuerdo a fuentes policiales, la gran mayoría de las contravenciones son por la falta del barbijo en la vía pública o su mala utilización. Agentes de control, por ejemplo, aclararon ante las cámaras de Canal 10 que "la gente no puede ir fumando por la calle" o, en su defecto, para poder hacerlo debe pararse, bajarse el barbijo y no tener a nadie a una distancia menor de dos metros. "Así para comer, así para tomar", aclararon.

Asimismo, Cumplido señaló que la gente no puede sentarse en los parques. "Lo que tiene que hacer la gente que sale a hacer alguna tarea de recreación es caminar, no se puede detener a hacer la famosa sentada", indicó el Comisario.

Una de las cuestiones más polémicas es el uso del barbijo al circular en el auto. Cumplido explicó que "se toma el vehículo como una propiedad privada, si voy sólo no hace falta que me coloque el barbijo porque no tengo contacto con nadie", en caso de ir más de una persona deben llevar el artefacto sanitario.