Lucas Pertossi es uno de los imputados como participe del homicidio de Fernando Báez Sosa y, en la primera jornada de reconocimiento de sospechosos, se filtró un audio en el que se refiera a la noche del crimen.

"Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar", dijo el sospechoso en un audio publicado por Telefé Noticias.

"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo... pero lástima ... no sé cómo van a hacer con el trabajo", dice el rugbier sobre aquella noche en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.

El audio de Lucas Pertossi, uno de los detenidos por el crimen de Fernando: "Me hago cargo"

Gentileza: Telefé Noticias y C5N.