El senador Carlos Caserio afirmó que Córdoba debería adherir a las restricciones que el gobierno nacional estableció en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal frente a la suba de contagios.

"La experiencia indica que lo que pasó en el AMBA a los 15 días lo tenemos en Córdoba, viene para acá. Si no hay medidas firmes es muy probable que los contagios aumenten", señaló en diálogo a Es por Acá de Radio Universidad.

Esta semana los diputados y el senador del Frente de Todos por Córdoba publicaron una carta enviada al gobernador Juan Schiaretti para manifestar la preocupación por la escalada de casos.

Sin embargo en reiteradas oportunidades el mandatario cordobés se amparó en la autonomía provincial y anunció un aumento de la cantidad de camas críticas para mayo lejos de nuevas restricciones.

Por otra parte Caserio también se refirió al proyecto de la Autovía de Punilla cuyas audiencias públicas despertaron fuertes críticas de sectores ambientalistas.

"La autovía es una necesidad, cuál es la mejor opción dentro de las opciones que hay es una decisión técnica que tiene que tomar el gobierno provincial. Vemos sectores que son muy opuestos y me queda la sensación que no quieren ninguna autovía. No podemos detener el crecimiento", aseguró.

El Senador por Córdoba eludió definirse sobre las posibles candidaturas legislativas y una alianza entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos. "Yo no estoy colgando carteles de 'Caserio Senador'", deslizó.