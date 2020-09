Este miércoles por la tarde, en el medio del conflicto de la policía bonaerense, el presidente Alberto Fernández se reúne con el gobernador Axel Kicillof e intendentes con el objetivo de destrabar el malestar.

En ese contexto, organizaciones sociales, entre ellas la que lidera Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), había convocado a través de las redes a una marcha de velas, con distanciamiento social, hacia la Quinta de Olivos, a las 20, bajo la consigna "Paz y Democracia".

“#PazYDemocracia Todxs con velas, distancia social y barbijo 20hs QUINTA DE OLIVOS”— Juan Grabois on Twitter Link Juan Grabois on Twitter

Sin embargo, tras un tweet del Presidente, la convocatoria fue suspendida.

“Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20hs. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia.”— Juan Grabois on Twitter Link Juan Grabois on Twitter

¿Qué dijo Alberto Fernández?

El mandatario usó su red social Twitter para agradecer y recordar que estamos transitando tiempos de pandemia.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", escribió.