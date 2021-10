El gobernador Juan Schiaretti encabezó el relanzamiento de Hacemos por Córdoba hacia las elecciones legislativas de noviembre.

Con un discurso que hizo hincapié en el federalismo, la defensa de la provincia y la quita de retenciones al campo, el mandatario apuntó a llevar al Congreso de la Nación a "cordobeses que defiendan a los cordobeses".

"En un Congreso sin mayoría lo que debe conseguir Córdoba es que haya representantes que no levanten la mano por pertenencia nacional sino que defiendan a Córdoba y eso es lo que garantiza nuestra lista", remarcó desde el escenario montado en el espacio Quality.

Schiaretti remarcó que "lo que le quitan al campo en retenciones son cinco circunvalaciones" y apuntó a reemplazarlo por el Impuesto a las Ganancias para que "la palta quede girando en Córdoba".



El mandatario estuvo acompañado por su esposa Alejandra Vigo, quien encabeza la lista de senadores, y por la candidata a diputada Natalia de la Sota, ante unos 2.500 militantes sentados. Entre los oradores de la noche también dijo presente el intendente Martín Llaryora.

En la apertura del acto Llaryora apuntó las críticas a la gestión del radicalismo en la ciudad de Córdoba y destacó las obras en pavimento, luminaria y agua potable.

"Nos dejaron una ciudad que parecía bombardeada, baches por todos lados. Antes los vecinos se quejaban por los baches ahora se quejan porque ven que estamos haciendo obras por toda la ciudad", afirmó.

Además señaló la "discriminación del interior" con respecto a los subsidios que llegan para el transporte en base al Presupuesto nacional.

"Necesitamos cordobeses que defiendan a los cordobeses no cordobeses que defienda a la Casa Rosada o al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires", remarcó

A su turno De la Sota centró su discurso en criticar las formas del "kirchnerismo y Cambiemos" y postuló la "buena política" en base a la gestión de su padre, José Manuel de la Sota, y de Juan Schiaretti al frente de la Gobernación.

"No defendemos con agravios viendo quien es mas malo o más duro, así nos se dan las discusiones, eso no se logra con insultos, eso ya lo vivimos. ¿Hace cuántos años que sólo escuchamos insultos, agravios, descalificaciones de dos fuerzas que imponen una grieta, el kirchnerismo y Cambiemos, y nos dejan en el medio pidiendo soluciones que no llegan?", expresó.

En tanto que Vigo afirmó que "llegó la hora de las propuestas" y señaló que hay que "suturar la grieta federal".

"No vamos a estar nunca del lado de los que creen que pueden tapar el sol con la mano, de las peleas y las disputas. No somos ni macristas ni kirchneristas somos cordobeses que queremos defender a Córdoba".

La candidata a senadora dijo que las propuestas de Hacemos por Córdoba pasan por discutir la distribución de subsidios, plantear un proyecto de inclusión laboral para mujeres y de salas cuna, entre otros.

En las elecciones PASO del 14 de agosto la lista de Hacemos por Córdoba quedó en segundo lugar detrás de Juntos con un 24,56% de los votos. Con esta base Schiaretti apunta a lograr que sean tres los diputados que representen al oficialismo provincial en el Congreso de la Nación.