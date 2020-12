El Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero , absolvió este miércoles a Carlos Telleldín. Se lo acusaba de ser partícipe necesario del ataque terrorista -que ocurrió el 18 de julio de 1994, causando 85 muertos- por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic used como coche-bomba.

Los fundamentos de la sentencia absolutoria se conocerán el 26 de marzo de 2021, según el veredicto leído en el juicio, que culminó de manera remota.

Paradójicamente, los miembros del TOF 3 declararon al atentado contra la AMIA como un crimen de lesa humanidad, pero aún así, al día de hoy, sigue impune ya que no hay ningún condenado por el hecho.

Telleldín estaba acusado como partícipe necesario del atentado por haber sido el último poseedor conocido de la camioneta que luego fue utilizada con más de 300 kilos de explosivos como "coche-bomba".

A Carlos Telleldín se lo acusaba como partícipe necesario del atentado a la AMIA

La fiscalía había pedido que el ex-mecánico

fuera condenado a prisión perpetua como

partícipe necesario

del atentado,

partícipe por los homicidios, con dolo eventual

, ocurridos con la voladura del edificio de Pasteur 633 .

En tanto, la AMIA y la DAIA solicitaron que Telleldín fuera condenado a 20 años de prisión y que se efectuara su inmediata detención, tras cambiar la acusación como partícipe necesario del atentado terrorista, por la de partícipe necesario en estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños.

La querella de los familiares también había pedido que se le dictara una condena a prisión perpetua por homicidio doloso doblemente calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido por un medio idóneo para causar peligro común.

Según publica La Nación , la Justicia sí considera acreditado que Telleldín entregó la camioneta Traffic que fue utilizada para la voladura de la AMIA, pero no que actuó dolosamente.

Una vez que se conozcan los fundamentos, las querellas y la fiscalía podrán apelar la sentencia para que sea revisada por la Cámara de Casación.

La audiencia se celebró de manera remota

Las palabras de Telleldín

Por la mañana, previo a la lectura del veredicto, Telleldín tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras ante a los magistrados.