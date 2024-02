El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó hoy que hayan existido "discusiones fuertes" entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la disposición de fondos para la asistencia social.

"No existió. Es falso. Con ambos ministros hablo a diario y no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos", afirmó Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

"La última reunión de Gabinete que tuvimos fue ayer y la ministra Pettovello no estuvo, así que de modo que eso no existió. Es falso y de hecho con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay diferencias entre ellos", dijo, ante una consulta sobre si había discusiones con su par de Economía, Luis Caputo, como indica una publicación de Clarín.

Al respecto, el vocero presidencial explicó que en las reuniones de gabinete "efectivamente debatimos entre todos y tenemos libertad absoluta, que nos lo dijo el Presidente en la primera reunión de Gabinete, de cada uno poder expresar lo que se le antoje para hacer más eficientes cada una de las áreas de gobierno".

"Así que es probable que en este Gobierno las discusiones sean diarias y permanente pero jamás existió eso que usted me está relatando", completó Adorni, ante la consulta periodística.