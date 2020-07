El presidente Alberto Fernández recordó este jueves que el gobierno argentino ratificó el miércoles "una vez más su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela".

El primer mandatario expresó su preocupación por el "bloqueo que sufre" ese país, "ya que es un castigo que no merece el pueblo venezolano", y dijo que "se llamó a recuperar la convivencia democrática a través del diálogo sin intromisión de terceras potencias".

"Es lo que dijimos siempre", dijo Fernández, en declaraciones a radio AM750, al referirse a la exposición que realizó el miércoles el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se desarrolló en Ginebra.

La Argentina "no ha renunciado al Grupo de Lima, pero no participa" de ese grupo y "ha expresado todas sus diferencias con el grupo" que "fue creado al solo efecto de eliminar el Unasur y fue hecho con una argumentación ideológica", cuestionó el mandatario.

En el "Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que hace y diciendo que la solución de Venezuela tiene que ser encontrada por los mismos venezolanos", subrayó, y añadió: "Yo no voy a promover ningún golpe de estado contra un presidente, no creo en eso; soy un hombre de la democracia".

